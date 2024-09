Yamaha confirme un projet de V4 pour 2027 et des tests dès 2025

Verra-t-on l'intégralité des motos de la grille avec la même architecture moteur ? Yamaha envisage en tout cas sérieusement d'abandonner son quatre cylindres en ligne pour adopter le V4 déjà installé dans toutes les machines concurrentes. La semaine dernière, Motorsport.com révélait que le constructeur travaillait sur ce projet, ce qui a été confirmé par Lin Jarvis ce jeudi dans le paddock de Misano.

"Concernant les rumeurs sur un V4 que l'on a lues récemment dans les médias, c'est vrai", a déclaré le directeur de Yamaha Motor Racing au site officiel du MotoGP. "Je peux confirmer que nous sommes occupés à développer un moteur V4."

Jarvis n'a pas souhaité révélé depuis quand le projet a été lancé mais le règlement 2027 est vu comme une opportunité de changement. Yamaha veut étudier les avantages et désavantages de chaque technologie afin de choisir quel type de moteur utiliser, et ce n'est que dans un second temps qu'une décision sera prise. Le processus est en tout cas bien avancé, avec un V4 qui tourne sur le banc et de premiers essais en piste qui se profilent.

"C'est une chose qui remonte à longtemps. Quand Suzuki était là, il y avait deux constructeurs avec un quatre cylindres en ligne et les autres avaient une architecture en V. Ces derniers années, nous avons néanmoins vu de nombreux développement techniques et Suzuki s'est retiré, donc nous sommes restés le seul constructeur avec un quatre cylindres en ligne."

"Selon nous, le quatre cylindres en ligne a encore une grosse marge de développement et de progrès mais quand tous vos concurrents ont des V4 et que l'on se projette vers le règlement 2027, il est important pour nous de comprendre pleinement le potentiel d'un V4 face au quatre cylindres en ligne."

Lin Jarvis Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"En nous basant sur ça, nous avons décidé de lancer le projet il y a un certain temps. Je dirais que le projet est dans les temps, c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Je ne peux pas dire clairement où nous en sommes mais nous sommes dans les temps dans notre planning et la conception par les ingénieurs."

"Les ingénieurs l'ont déjà testé sur le banc, nous ne l'avons pas encore testé dans une moto, ce n'est pas le moment pour ça, mais nous sommes occupés à le développer, à le concevoir, et quand il sera prêt après les tests de durabilité, nous commencerons les essais en piste."

Vous pourriez le voir en piste au milieu de l'année prochaine.

Quand ces essais se tiendront-ils ? "Nous le ferons rouler quand il sera plus rapide que le quatre cylindres en ligne, donc nous verrons !" a répondu Jarvis, qui anticipe un premier roulage dès 2025 : "L'une de nos intentions est d'anticiper, de regarder et de contrôler pour voir quel type de moteur nous avons besoin pour 2027. Pour le moment, 2027 est trop loin pour nous donc nous devons commencer maintenant."

"Nous devons prendre de l'expérience et je ne sais pas quand vous le verrez en course mais les essais en piste ne seront pas dans très longtemps. Selon le développement et, je l'espère, un développement positif, vous pourriez le voir en piste au milieu de l'année prochaine."

Il y a quelques semaines, Fabio Quartararo pressait Yamaha à se lancer dans un tel projet... tout en sachant déjà qu'il existait en interne. "Cela fait longtemps que l'on entend que Yamaha travaille sur un V4", a reconnu le pilote ce jeudi, sans certitude sur le verdict des expérimentations : "Je ne peux pas décider une chose je n'ai jamais essayée. De l'extérieur, les trois premiers constructeurs ont des V4 actuellement."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Évidemment, cela fait de nombreuses années qu'ils ont ce moteur mais je ne suis pas ingénieur pour dire que l'on doit adopter un V4. Tous les ingénieurs ont étudié le passage à un V4 et c'est sûr qu'ils ont étudié de nombreuses informations avant de le faire."

Quartararo est en tout cas satisfait de cet effort dans le développement, qui illustre les changements mis en place par Yamaha pour retrouver le sommet : "Ils essaient de tout assembler depuis de nombreux mois. Nous avons vu de nouvelles personnes, une nouvelle mentalité, je pense que nous avons la bonne façon de travailler. Mais on ne change pas une mentalité en quelques semaines. Nous avons enfin une méthode de travail mais depuis trois ou quatre ans, nous avons été très loin des constructeurs européens. Nous essayons de revenir et je pense que Yamaha fait un bon travail."

Ces efforts sont coordonnés par Lin Jarvis, qui s'était fixé plusieurs objectifs avant de quitter son poste en fin d'année. Les principaux ont été remplis avant la pause estivale, avec la prolongation de Fabio Quartararo et la signature du contrat avec une équipe satellite, Pramac en l'occurrence,

Jarvis continue à avancer sur d'autres dossiers, comme la restructuration de l'équipe d'essais, et n'a aucun doute sur la capacité de Yamaha à retrouver le sommet : "Nous avons beaucoup de travail devant nous mais je pense qu'avec deux bonnes équipes, quatre bons pilotes ainsi que de nombreux très bons ingénieurs qui travaillent pour nous, nous serons de retour."