Quartararo était "prêt" à quitter Yamaha avant de voir du changement

Une prolongation de Fabio Quartararo chez Yamaha apparaissait très incertaine avant le début de la saison, dans la foulée d'une campagne 2023 plus que décevante. Aucun projet majeur n'a été effectué cette année et le Français a commencé à sérieusement songer à un changement d'univers. Des contacts ont notamment été noués avec Aprilia mais Quartararo s'est finalement réengagé pour deux saisons avec Yamaha dès le mois d'avril.

Cette prolongation a eu de quoi surprendre, néanmoins le Français a été conquis par les efforts effectués en interne pour retrouver le sommet. Après sa signature, Quartararo évoquait des changements encore "confidentiels" qui se sont depuis concrétisés en recrutements d'ingénieurs européens ou en contrat passé avec Pramac, tandis que d'autres chantiers avancent, comme celui de l'équipe d'essais. Les velléités de départ du Champion du monde 2021 ont ainsi laissé place à une conviction que Yamaha faisait le nécessaire pour se relever.

"C'est une équipe mythique : mon rêve, quand j'étais petit, était d'aller dans cette équipe parce que Valentino Rossi y était", a expliqué Quartararo dans le programme Legend, diffusé sur YouTube. "Il y a eu de très gros changements. J'étais prêt à partir de cette marque : même si c'était l'équipe de mes rêves, je me sentais prêt à partir et Yamaha a fait un très gros changement. Ils ont investi énormément dans le projet, pour prendre énormément de nouveaux ingénieurs. Même pour la marque, pour Yamaha, être aussi loin, ce n'est pas bon, par rapport à leur marché. Ils ont dit 'On arrête ou on revient'."

"Malheureusement, on ne peut pas revenir en [quelques] semaines ou mois, je pense que c'est plus en années. C'est ça qui m'a fait prendre la décision de rester chez Yamaha, de voir des réunions avec des personnes qui sont arrivées d'autres marques, qui ont fait de très gros projets, c'est ce qui m'a fait [faire] le pas pour signer chez Yamaha et rester lors des deux prochaines années."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Arrivé en MotoGP avec un seul succès en Championnat du monde à son actif et couronné avec Yamaha dès sa troisième saison dans l'élite, Quartararo a voulu rendre la confiance qui avait été placée en lui : "C'est une marque qui a cru en moi quand je n'étais, entre guillemets, personne. Ils ont fait un pari en me faisant monter, ça a marché. On est montés au plus haut, en ce moment on est au plus bas, mais on est sur la route pour remonter."

"Mon objectif personnel est de redevenir Champion du monde avec cette marque. Avec le travail que l'on fait en ce moment, cela va prendre du temps. Je le savais, mais je sens que l'on peut revenir en puissance."

Les six mois "les plus compliqués" de Quartararo en MotoGP

S'il est désormais prêt à patienter dans ce défi personnel de replacer Yamaha au sommet de la hiérarchie, Fabio Quartararo a néanmoins reconnu avoir particulièrement mal vécu la dégringolade des performances de sa moto, au point de douter de ses capacités de pilote l'an passé, quand il a vu les premières places devenir inaccessibles.

"J'ai eu des galères de moto, des galères mentales aussi, je pense. Au final, quand on passe quatre ans à se battre pour le championnat et qu'on se retrouve dixièmes, ça fait bizarre. On se pose même des questions sur soi-même, à se dire 'C'est moi ? Qu'est-ce qui se passe ?' Les deux dernières années, on n'a pas du tout amélioré [la moto], les autres ont vraiment fait un très grand pas en avant."

"On est toujours un peu dans la galère en ce moment mais je pense que j'ai vraiment appris à rester calme et surtout à [essayer de] faire évoluer la moto de la meilleure façon possible. Mais c'est vrai que mentalement, ce n'était pas facile."

Ça a vraiment affecté ma vie. Je voulais changer tellement de choses... Je voulais faire le métier de plusieurs personnes.

Avec le recul, Quartararo reconnaît que les doutes l'ont poussé à adopter une approche infructueuse en 2023, en voulant lui-même corriger chaque défaillance. S'il reste très impliqué dans les grandes décisions, il accepte désormais les limites de son rôle de pilote.

"C'était le moment le plus compliqué pour moi. Voir si c'était moi ou pas, ce qu'il s'était passé, pourquoi on était aussi loin comparé à l'année précédente. Je pense qu'après quelques courses, on voyait très bien que mon pilotage était toujours là, je sentais que j'étais vraiment performant et que c'était des choses que je ne pouvais pas contrôler."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Malheureusement, sur quelques mois, surtout l'année dernière, ça a vraiment affecté ma vie. Je voulais changer tellement de choses... Je voulais faire le métier de plusieurs personnes. C'est moi qui voulait faire évoluer la moto, trouver des solutions, mais au final, je m'occupais de beaucoup plus de choses que de moi-même."

"Je pensais moins à moi et je pensais surtout que je pouvais résoudre tous les problèmes", a reconnu Quartararo. "Quand on fait deux saisons comme ça [à jouer le titre, en 2021 et 2022, ndlr], on ne va pas dire qu'on se sent invincible, mais on a tellement une confiance en soi-même, on ne faisait vraiment qu'un avec la moto... On recommence à ne plus se sentir bien, à avoir des difficultés, à ne pas faire de résultats. On se pose plein de questions et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai passé les six mois les plus compliqués de ma carrière en MotoGP."