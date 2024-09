Bagnaia et Martín sont-ils en train d'écrire "une nouvelle ère" du MotoGP ?

La saison MotoGP 2024 a tout d'une suprématie de Ducati, seul Aprilia ayant réussi à remporter une poignée de succès dans la première partie du championnat. C'est bien simple : depuis quatre mois (cinq si l'on ne prend en compte que les Grands Prix et non les courses sprints), c'est systématiquement une Ducati qui coupe la ligne d'arrivée des épreuves.

Et cette domination écrasante s'étend aux qualifications, où les pole positions d'Aprilia à Austin, Barcelone et Silverstone sont d'autant plus remarquables qu'elles sont, comme les victoires de la marque de Noale, des événements isolés sur l'ensemble de la saison. La supériorité de Ducati est telle que la marque est en passe de remporter le championnat constructeurs dès aujourd'hui, avec six Grands Prix d'avance sur la fin de la campagne.

Mais à y regarder de plus près, cette saison qui entre à présent dans sa phase la plus intense, avec un tiers du championnat calé en deux mois, semble à présent tourner au duel entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín. La prestation livrée samedi par les deux hommes aura été un véritable récital, laissant à nette distance les gros bras que sont Enea Bastianini et Marc Márquez.

Bastianini, qui est plutôt sorti du lot en terminant à 1"3 "seulement" hier, a encore l'espoir de réduire cet écart aujourd'hui, à la faveur d'une longue distance qui lui convient généralement mieux, mais le #93 a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait pas de la lutte pour la victoire, son adversaire étant à ses yeux Pedro Acosta.

Le classement général laisse encore une porte ouverte à Bastianini et Márquez, distancés respectivement de 56 et 64 points par le leader, mais eux-mêmes ne semblent plus y croire. Et désormais, Bagnaia et Martín reconnaissent également que le niveau qu'ils parviennent à afficher, et qui va jusqu'à les étonner, pourrait bien faire basculer cette fin de championnat dans un duel s'inscrivant parmi les plus beaux de ces dernières années.

Après les "quatre fantastiques" qu'étaient Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa et Marc Márquez quand, entre 2013 et 2016, ont gagné 61 Grands Prix, serait-on en train d'assister à l'émergence des "deux fantastiques" ? L'hégémonie du duo Bagnaia-Martín n'en est pas à ce stade, les succès de Bastianini et Márquez cette année (trois GP et deux sprints) ayant apporté une pointe de variété dans l'ensemble des victoires Ducati, mais force est de constater que les deux premiers font nettement pencher la balance.

"C'est vraiment génial parce qu'on sait que si on se donne au maximum, on est devant", constate Pecco Bagnaia. "On est arrivés à un niveau tel que ça ressemble un peu aux périodes qu'on a connues il y a quelques années, quand c'était toujours les mêmes qui étaient devant. Il a fallu un peu de temps pour réussir à atteindre ce niveau, mais dernièrement ça a toujours été le cas, à part quelques exploits de certains autres."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín vont-ils enfoncer le clou et définitivement distancer leurs adversaires au championnat ? Photo de: MotoGP

Et le double champion en titre y voit un carburant pour chercher à toujours s'améliorer : "Ça nous aide pour continuer à progresser. Je crois qu'en ce moment on fait la différence, en qualifications comme en course."

"J'ai le sentiment que c'est une nouvelle ère et j'essaye de profiter du fait d'en faire partie", observe Jorge Martín, qui fait écho au constat de son adversaire et voit les choses avec modestie : "Pecco est très fort, ça n'est pas une situation facile à gérer. Et puis, il est deux fois Champion du monde MotoGP, alors être à son niveau c'est déjà fantastique. Je vais essayer de continuer à m'améliorer et à apprendre."

Et l'Espagnol a beau s'être incliné hier, il savoure lui aussi le niveau de performance que tous deux parviennent à produire : "C'est chouette, clairement. Je pensais qu'ici tout le monde serait rapide, que tout le monde serait dans le rythme, mais on fait encore plus la différence qu'il y a deux semaines, c'est dingue de voir comment les pilotes les plus forts arrivent à faire un step encore plus grand. Je pensais que ça ne serait pas possible. Pendant six tours, j'ai roulé sous les 1'31, c'est dingue ! Je me souviens qu'il y a deux ou trois ans, ça correspondait au record de la pole."

Si la course du dimanche peut déjà sembler être un remake depuis que l'on court dès le samedi dans le format sprint, la particularité cette fois c'est en effet que ce Grand Prix est lui-même le second disputé sur place en deux semaines. Or, si certains y voient une manière d'extraire plus de leur moto, Martín perçoit les gains d'une autre manière.

"Je pense que c'est complètement la même chose par rapport à la moto. Par contre, en tant que pilote, et si on a bien travaillé au test − je n'y étais peut-être pas le plus rapide, mais les progrès que j'y ai accomplis étaient vraiment solides, je pense − alors c'est plus notre pilotage qui s'améliore, avec de petites choses partout. Sinon, toutes les Ducati feraient ces chronos, donc je pense que c'est plus moi et Pecco, et aussi Enea aujourd'hui, qui étions super forts. On verra demain", observait-il samedi.

Dimanche, à 13h, tous deux seront à nouveau côte à côte sur la grille de départ, prêts à rejouer la partie dans une course où l'on ne pourrait que rêver les voir croiser le fer. Tous les deux très rapides vendredi avec le pneu medium qui devrait être privilégié aujourd'hui, ils en ont assurément la capacité.

"Je crois que Jorge et moi, on a fait quelque chose d'incroyable en termes de rythme, six secondes plus rapides qu'il y a deux semaines !" notait Bagnaia à l'arrivée du sprint, visiblement impatient de retrouver son adversaire pour le prochain épisode. "On a tous les deux un rythme incroyable. Il va être important de prendre un bon départ et de se placer en tête, mais on sait qu'on a un bon rythme alors ce sera une belle bagarre."