Jorge Martín distrait par un message de la direction de course

Jorge Martín a expliqué avoir été déconcentré par un message sur son tableau de bord pendant la course sprint du GP d'Émilie-Romagne. C'est cet instant qui a causé son erreur dans le huitième tour, alors qu'il était talonné par Pecco Bagnaia, qui ne demandait pas mieux pour passer en tête et filer vers la victoire.

L'Espagnol a été averti pour avoir dépassé les limites de la piste, comme 13 autres pilotes dans cette course. La limite étant fixée à seulement trois infractions lors des sprints, deux d'entre eux ont été sanctionnés : Joan Mir, qui a effectué un long-lap, et Raúl Fernández, qui a reçu une pénalité de temps après l'arrivée faute de délais assez longs pour lui aussi emprunter la trajectoire du long-lap.

Martín n'est pas allé si loin, l'avertissement lui ayant suffi à rentrer dans le rang, néanmoins l'apparition du message l'a poussé à la faute, perdant au passage trois précieux points au championnat. "J'ai commis une petite erreur que je paye cher", admet-il, "parce que je me suis un peu déconcentré. J'ai reçu un avertissement pour les limites de piste à un mauvais endroit, je pense. J'ai regardé mon tableau de bord à un mauvais endroit et j'ai manqué ma ligne pour deux mètres, après quoi j'ai laissé passer Pecco."

Déçu d'avoir perdu son duel pour si peu, Martín s'interroge sur la procédure en place, alors que le MotoGP n'a recours pour le moment qu'aux messages écrits transmis, soit sur le panneau du muret des stands, soit via le tableau de bord de la moto. Selon le règlement, tous les messages d'avertissement de la direction de course communiqués par ce biais peuvent l'être dans n'importe quelle portion de la piste.

"Je n'ai pas essayé les messages radio, mais il est clair que si on y passe, il devrait être possible de s'entendre avec l'équipe sur l'endroit où ils peuvent nous parler. Je ne sais pas quand la direction de course envoie ces messages, mais si c'est au milieu d'un virage… Parfois, il y a beaucoup de couleurs et ça, c'est en jaune, donc on regarde pendant une milliseconde… Ça m'a fait perdre ma ligne. Alors il faut qu'on en discute avec la direction de course pour qu'il y ait certains endroits sur la piste destinés à envoyer ces messages, sinon ça peut être un problème."

Martín estime qu'il avait "tout sous contrôle"

Martín a d'autant plus de regrets qu'il avait d'abord mené grand train dans cette course, en prenant six dixièmes d'avance dès le premier tour. Bagnaia s'est ensuite rapproché, affichant une aisance impressionnante, mais l'Espagnol est persuadé qu'il aurait su résister s'il n'avait pas ainsi été distrait.

Cela fait sept sprints de suite que Jorge Martín termine premier ou deuxième. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Jusqu'à ce moment-là, je crois que j'étais vraiment en bonne position. Même s'il était proche, j'avais tout sous contrôle et j'avais un très bon rythme", observe-t-il, conforté ensuite par le rythme qu'il a réussi à maintenir face à son adversaire. "Quand il m'a passé, j'ai cru que j'allais perdre une seconde, mais j'ai vu que j'arrivais à réduire l'écart, donc je pense qu'avec deux ou trois tours de plus, j'aurais pu attaquer."

"Du coup, je suis confiant pour demain, car même s'il me dépasse, je pourrai répliquer. Sur d'autres circuits, j'ai beaucoup de mal à le suivre, mais ici, j'ai l'impression que j'arrive à le suivre en étant assez proche et que l'avant ne pose pas de gros problème", ajoute le pilote Pramac, qui ne constate pas de problème particulier de pression pneumatique ce week-end.

Encouragé par sa performance d'ensemble, il compte également sur l'utilisation de gommes différentes pour la course longue. "Je me sens beaucoup mieux avec le pneu medium, par rapport à l'équilibre de ma moto. J'ai vu qu'avec le soft, Pecco était plus fort que moi et il était donc difficile à battre, mais pour demain, je suis un peu plus confiant. Je vais essayer de me concentrer sur moi-même, de ne pas trop regarder le tableau de bord ou mon panneau, mais juste de suivre [mon rythme] parce que je crois que, si je me donne à 100%, il sera difficile pour lui d'imprimer ce rythme élevé."