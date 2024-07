Quartararo : "Ça ne va pas être bon du tout" au Sachsenring

La dernière course avant la pause estivale a peu de chances de sourire à Fabio Quartararo. La Yamaha était par le passé très efficace au GP d'Allemagne, où son agilité en courbe faisait des merveilles dans les longs virages du Sachsenring, mais Quartararo se prépare à un week-end très difficile cette année, sans véritable espoir de briller.

"Ça ne va pas être bon du tout mais il va falloir essayer de résister, de faire du mieux possible", a expliqué le Champion du monde 2021. "Ça va être une course et un week-end très compliqués."

Avant le GP des Pays-Bas, Yamaha a testé deux nouveaux moteurs, un apportant de nets progrès en termes d'agilité de la moto mais qui ne sera disponible que dans plusieurs semaines, et un aux progrès plus limités, surtout visibles dans les virages lents, que les pilotes ont utilisé à Assen. Le tracé visité ce week-end ne sera toujours pas favorable à cette évolution, et les faiblesses de la Yamaha devraient une nouvelle fois se faire ressentir.

"Le Sachsenring, ce n'est pas vraiment stop and go [où le nouveau moteur est efficace]", a souligné Quartararo sur Canal+. "On a le premier virage, le troisième virage, mais après c'est un circuit vraiment coulé. [Dans] le deuxième et le troisième secteur, il faut vraiment du turning et on n'en a pas. Peut-être que dans le premier secteur et le dernier secteur, on pourra être plus ou moins bien, mais je pense qu'on va souffrir."

Le GP d'Allemagne va marquer deux caps importants pour Fabio Quartararo : il va prendre part à son 100e week-end de Grand Prix en MotoGP, sur le circuit il a décroché son dernier succès il y a maintenant un peu plus de deux ans : "Malheureusement, c'est ça que je retiens, je ne retiens pas trop la bonne nouvelle ! Il va falloir essayer de se réveiller, de remonter sur le podium mais je sais que c'est une étape assez longue. On doit vraiment s'améliorer donc on sait que l'on a un long chemin."