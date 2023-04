Quartararo "toujours pas super confiant" sur la Yamaha en Argentine

Charger le lecteur audio

La frustration était palpable pour Fabio Quartararo à l'arrivée de la course sprint argentine, lorsque le rideau s'est abaissé sur son stand sitôt la Yamaha #20 garée. Le Français venait d'emporter un point, un seul petit point qu'il a pourtant dû arracher au prix d'un gros effort.

Sorti de la Q1, le Champion du monde 2021 s'est placé dixième sur la grille après des qualifications avares en satisfaction, dans la lignée des essais qui ont montré dès hier que l'union entre la piste argentine, sa Yamaha et son pilotage n'était pas des plus sereines. Au guidon d'une M1 très instable, il dressait vendredi soir un bilan des plus négatifs, qu'il ne peut pas vraiment adoucir ce soir.

Pendant la course de 12 tours de ce samedi, Quartararo a en effet surtout évolué dans la seconde moitié du peloton. C'est lui, néanmoins, qui s'est positionné en leader du second groupe et qui a réussi à faire la jonction dans le huitième tour, en passant Jorge Martín. Le pilote Pramac l'a cependant redépassé dans le dernier tour pour le repousser à la neuvième place, son résultat final.

"D'abord, les qualifications n'ont pas été super", commente le pilote Yamaha ce soir, lui qui passait par la Q1 pour la première fois en un an. "Pour être honnête, sur le mouillé je ne m'attendais pas à être d'emblée aussi rapide en Q1. Mais ensuite quand la piste s'est mise à sécher, ça a été un cauchemar."

"En course, je n'ai pas pris un super départ. Mon rythme n'était pas trop mauvais, mais il nous manquait quelque chose dans certains domaines", poursuit-il. "Dans les secteurs 1 et 2, je perds beaucoup par rapport aux autres, à ceux de devant, alors on va essayer de comprendre pourquoi et de progresser pour demain."

Fabio Quartararo s'est qualifié dixième sur une piste séchante

"La piste avait un petit peu plus de grip et je me sentais mieux sur la moto. On a fait un petit changement et j'ai pris le départ sans l'avoir essayé. C'était un petit peu mieux mais je ne suis toujours pas super confiant sur la moto, et particulièrement dans les freinages. Dans les virages 1, 2 ou 5, je ne me sens pas comme d'habitude. Il faut qu'on comprenne si on peut améliorer ça et j'espère que demain, au warm-up, on aura le temps de voir s'il y a une amélioration ou pas."

De façon inhabituelle par rapport à la tendance des derniers mois, il y a bel et bien une Yamaha aux avant-postes ce week-end, et c'est celle de Franco Morbidelli. Ces mêmes conditions qui plongent Fabio Quartararo dans la difficulté permettent enfin à son coéquipier de retrouver une certaine aisance et les avant-postes.

"Avec Franco, on a deux styles de pilotage qui sont complètement différents. Sur les pistes qui manquent de grip, comme Barcelone, la Malaisie ou ici, il est toujours rapide. Moi, je suis très agressif sur les freins et j'ai de la vitesse de passage, mais il me manque quelque chose dans certains domaines, alors ici j'ai du mal. J'espère qu'il ne pleuvra plus et que demain au warm-up on pourra essayer quelque chose de différent pour avoir plus de grip pour la course", souligne le Français, prêt à aller chercher une solution dans les données dont il dispose.

"En ayant déjà regardé les données pendant quelques minutes, on voit deux petites choses qui étaient un peu étranges. En particulier, je freinais beaucoup plus pour ralentir la moto mais sans réussir à ralentir. C'est intéressant et je pense que ce seront de très bonnes données pour demain."