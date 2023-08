Quartararo veut retrouver le plaisir : "Peu importe le résultat"

Titré en 2021 et vice-Champion l'an passé, Fabio Quartararo abordait naturellement la saison 2023 avec ambition mais très vite, il a été confronté aux limites de sa Yamaha. Après les cinq premières courses, il se disait déjà "beaucoup trop loin" pour prétendre à la couronne mondiale, et les courses qui ont suivi n'ont fait que confirmer cette tendance négative.

À l'aube d'un GP d'Autriche qui va marquer le cap de la mi-saison, le Français n'est que 11e du championnat avec moins du tiers des points du leader, Pecco Bagnaia, et un seul podium à son actif. Même s'il espère un rebond de Yamaha l'an prochain, il se résigne à revoir ses ambitions à la baisse pour le reste de la saison 2023 et à se contenter de ce qui sera possible.

"Je pense que durant la première partie de la saison, j'ai un peu trop pensé aux positions auxquelles je voulais finir", a expliqué Quartararo. "J'ai toujours essayé de gagner, d'être sur le podium, dans le top 5, et je n'étais jamais vraiment satisfait parce que je n'atteignais pas mon objectif."

"Silverstone a été bon parce que [même si] j'ai perdu du temps derrière des pilotes, le rythme n'était pas mauvais, mais on sait qu'on a du mal. Je veux aborder la deuxième partie de saison comme si c'était ma première saison en MotoGP : donner 100%, que l'équipe donne 100%, et on va fixer des objectifs selon notre rythme et les qualifications. On sera heureux si on donne 100%."

"Ce sera important pour moi de faire les dix prochaines courses d'une façon différente", a-t-il ajouté. "Les premières ont été très frustrantes par rapport aux résultats et les dix prochaines, je pense qu'il sera important de les faire en donnant notre maximum, en donnant 100%, peu importe le résultat, et d'essayer de retrouver un peu de joie et de positivité dans l'équipe."

Quartararo a eu besoin de temps pour arriver à ce constat et se faire à l'idée qu'il ne jouerait pas les premières places : "C'est dur, et ça l'a été encore plus de le réaliser. Je me suis battu pour le titre les deux dernières années, et maintenant pour le top 10. Lors des dix premières courses, j'étais furieux parce que je connais mon potentiel, je sais ce que je peux faire, mais on a des difficultés. Réaliser qu'il faut oublier ces positions, ça fait mal, mais je pense que maintenant, il faut prendre de l'expérience, donner 100% quelle que soit la place. Je pense qu'on a fait de petits progrès à Silverstone mais je veux totalement changer mon approche sur les dix prochaines courses."

Fabio Quartararo

Conscient qu'il n'a "pas la machine et le potentiel pour être devant" depuis le début de l'année, Quartararo veut donc "essayer de s'amuser", sans se préoccuper du nombre de points engrangés : "Je ne veux même plus regarder les positions, juste donner 100%, que l'équipe donne 100%, peu importe le résultat, et essayer, inconsciemment, de prendre aussi de l'expérience pour l'année prochaine."

"On ne peut pas faire un million de choses"

Cette approche devient nécessaire car Fabio Quartararo a conscience qu'aucun changement massif ne sera possible cette année, même s'il pense que l'ensemble aérodynamique utilisé depuis Silverstone pourrait être efficace ce week-end au Red Bull Ring.

"En pleine saison, c'est difficile, on ne peut rien faire de différent. Pour moi, l'objectif numéro 1 c'est le moteur, on ne peut pas le toucher. On va utiliser le nouvel aéro, je pense que ça peut être très efficace sur ce circuit, mais on ne peut pas faire un million de choses."

LIRE AUSSI - Quartararo : "Le moteur, la chose numéro 1 à améliorer"

"C'est un circuit qui me plait énormément", a-t-il ajouté. "Après, c'est très, très compliqué. Ça n'a jamais vraiment été un circuit pour Yamaha mais personnellement, comme je l'ai dit, je n'ai aucune attente sur ce Grand Prix. Donner mon maximum, peu importante la position. Je pense qu'il sera important de rester calme et de retrouver le sourire sur la moto."

Et malgré ces objectifs bien loin de ceux fixés en début d'année et la pression qu'il met sur Yamaha pour redresser la barre, Quartararo assure que tout le monde garde le sourire dans le garage : "Il fallait dire les choses mais je pense que l'ambiance a toujours été bonne et restera bonne."