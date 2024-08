Quartararo : "On a réussi à sauver les meubles"

Ce dimanche, Fabio Quartararo a laissé tomber la livrée traditionnelle noire et bleue de sa Yamaha M1 pour arborer une livrée blanche, rendant hommage au passé du constructeur japonais dans la catégorie, dans le cadre des 75 ans du championnat du monde de MotoGP.

Seulement, cette livrée spéciale n'aura pas porté chance au pilote français qui a réalisé le même résultat que la veille en course sprint. Parti 18e, Fabio Quartararo a réalisé un très bon départ, se retrouvant à la 12e place dès les premiers virages du long tracé de Silverstone. À la lutte avec Jack Miller, Maverick Viñales et Franco Morbidelli, le pilote Yamaha est parvenu à intégrer le top 10, avant de voir le pilote Ducati Pramac prendre sa dixième position.

Au micro de Canal+ à l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne, Fabio Quartararo a décrit une course compliquée, ne retenant que le résultat et son début de course. Il quitte l'Angleterre avec cinq points obtenus.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

" [Une course] difficile", a résumé Quartararo. "Je pense que l'on a donné le maximum. On a fait la meilleure course possible. Ce week-end, on avait la moto avec le plus de difficultés sur ce circuit. On a donné le maximum et on a réussi à sauver les meubles avec ce résultat et avec un bon départ."

"J'espère qu'en Autriche ce sera un petit peu mieux, surtout pour essayer de partir plus devant. Parce que partir 18e, ce n'est pas top."

Pourtant, le week-end du pilote Yamaha a mieux terminé qu'il n'a commencé. Vendredi, lors de la séance d'essais, qui détermine les places en Q1 et en Q2, Quartararo n'a réalisé que le 16e temps. Samedi, le pilote niçois n'a pas su accéder à la deuxième partie des qualifications, signant seulement le 18e chrono. Le Français ne s'est pas montré surpris du changement de rythme de sa Yamaha, estimant que sa machine se comportait mieux sur les longs relais.

"Surpris non. On sait que sur un rythme de course, c'est peut-être un petit peu mieux. Ce n'est pas la folie, mais en tout cas, on a tout donné et on lâche rien. C'est dur mentalement de se battre dans ce genre de position mais il faut être fort, il faut tenir bon, donner les meilleures informations pour l'équipe et essayer de revenir le plus haut possible."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La veille, à l'issue de la course sprint, Fabio Quartararo a déclaré qu'il se sentait plus comme un pilote de tests plutôt qu'un véritable pilote de course, changeant de spécifications techniques sur sa Yamaha tous les "deux jours". Même si les sensations au guidon se sont améliorées lors de la course principale, aucune solution n'a été trouvée ce dimanche, selon Quartararo.

"On a rien pu trouver. Depuis la [course] sprint d'hier, on a pas vraiment touché la moto. Au niveau du feeling, on a pu être un petit peu mieux. On a pu se battre avec Viñales, avec Miller, malheureusement Morbidelli nous a passé à la fin parce qu'on a perdu énormément de temps avec Miller. On a fait la meilleure course possible."