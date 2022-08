Quartararo sent qu'il est à son meilleur niveau avec la M1

Charger le lecteur audio

S'il impressionne depuis le début de la saison, Fabio Quartararo a frappé particulièrement fort au GP d'Autriche en effectuant une solide remontée en course et en s'emparant de la seconde place grâce à une manœuvre considérée comme l'une des meilleures de la saison. Pourtant, le Français continue toujours de souffrir du déficit de puissance de sa Yamaha face aux autres et notamment les Ducati. Reste qu'il était pourtant le seul à représenter un autre constructeur parmi le top 5 final.

Relégué à deux secondes du leader Pecco Bagnaia durant la première moitié de course, il a entamé sa remontée à dix boucles de la fin, pour finir par fondre sur son rival lors des trois derniers tours durant lesquels il a gagné près d'une seconde. L'Italien lui-même a reconnu que le #20 aurait été très dangereux avec quelques tours de plus.

Encensé par le patron de l'équipe Yamaha Maio Meregalli qui a salué son pilotage "d'un autre niveau", Quartararo l'était également avant même la course par son principal concurrent au titre, Aleix Espargaró, qui le considère comme "le meilleur pilote de la grille" actuellement. "Je suis sûr que s'il avait [une Ducati], il gagnerait le titre en faisant une grosse différence", a-t-il déclaré au soir des qualifications.

Le Champion du monde en titre reconnaît "un beau compliment" de la part de l'Espagnol mais préfère rester prudent, rappelant les difficultés rencontrées par Yamaha et l'inconnu qui entoure une possible compétitivité sur une autre moto : "Je n'aime pas dire qu'on est le meilleur ou pas. Je sais que je fais de mon mieux en ce moment et on a des difficultés avec notre moto. […] On ne sait jamais [ce que ça donnerait sur une autre moto]. Actuellement, la Ducati est très bonne mais ce n'est pas la seule. On peut faire une moto parfaite mais si on n'a pas les pilotes, elle est derrière. C'est dur à dire."

Au guidon de sa M1, en revanche, les chiffres parlent d'eux-mêmes : malgré les difficultés, il a apporté à lui seul l'intégralité des points à Yamaha au championnat constructeurs, quand ils ont été partagés entre plusieurs pilotes chez Ducati. Quartararo en a conscience mais estime simplement faire de son mieux dans un moment qui lui est très favorable. "Je sens que je suis à mon meilleur niveau actuellement mais je ne peux pas être prétentieux", a-t-il commenté.

Bagnaia aussi dans sa meilleure forme

Pecco Bagnaia devant Fabio Quartararo au GP d'Autriche

Seulement, le Français n'est pas le seul, et Bagnaia est lui aussi en grande forme. Avec trois succès consécutifs, l'Italien est parvenu à sortir de la situation critique qui était la sienne en début de saison et considère vivre sa "plus belle période en MotoGP". Pour Quartararo, il est particulièrement à surveiller : "À Silverstone, j'ai dit que Pecco était l'homme du moment et je sens qu'il est celui à battre. C'est le favori en ce moment, depuis quelques courses."

La campagne 2021 ne doit en effet pas être oubliée, puisqu'après le Grand Prix de Grande-Bretagne, fin août, Bagnaia comptait 70 points de retard sur le Français et était remonté à 26 points au terme de la dernière course. Même si le titre était déjà joué depuis plusieurs GP, il avait remporté quatre des six dernières épreuves, en plus d'être monté une autre fois sur le podium. En réduisant son retard de moitié en trois Grands Prix cette saison, il affiche sa dangerosité pour le Français.

Le duel entre les deux hommes s'annonce donc une fois encore palpitant, avec un nouvel adversaire dans l'équation puisqu’Aleix Espargaró, actuel deuxième du championnat, est lui aussi un sérieux concurrent dans la course au titre. "Évidemment, j'ai deux concurrents, j'ai Pecco et Aleix. Le reste, on verra dans les prochaines courses", a conclu le #20.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

