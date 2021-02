Les pilotes Yamaha craignent Portimão plus que Losail

Le format atypique du début de saison fait naître quelques craintes chez de nombreux acteurs du championnat. Les rookies, notamment, s'inquiètent de n'avoir qu'un seul type de circuit à leur agenda pour découvrir le pilotage d'une MotoGP, mais même les pilotes les plus confirmés y voient un challenge à ne pas sous-estimer.

L'intersaison 2020-2021 cumule en effet plusieurs changements, à commencer par la suppression des traditionnels tests de Valence au mois de novembre, qu'il avait été décidé de rayer du programme avant l'apparition du nouveau coronavirus. La pandémie de COVID-19 s'est ensuite chargée de chambouler le reste des plans, puisque les tests de Jerez, toujours prévus en novembre, puis ceux de Sepang en février ont été annulés à leur tour. Conséquence : l'intégralité des essais de pré-saison se tiendra à Losail au mois de mars, et le paddock y restera au total un mois puisque deux premiers Grands Prix y sont également calés dans la foulée.

Cette concentration des roulages au Qatar inquiète quelque peu Fabio Quartararo concernant l'évaluation des nouveautés apportées à la M1 et la préparation des courses. Le Français craint notamment le troisième rendez-vous de la saison, prévu cette fois à Portimão, piste qui lui avait valu bien des difficultés lors de la première édition du Grand Prix du Portugal, en novembre.

"Pour moi, le moment difficile ce ne seront pas les tests ou les deux premières courses. Le moment vraiment difficile, cela va être quand on va arriver à Portimão", explique-t-il au site officiel du MotoGP. "Comment sera la moto ? C'est une piste complètement différente du Qatar, [et seulement] la deuxième piste sur laquelle on essaiera la nouvelle moto. Je croise les doigts pour que la moto soit rapide à Portimão."

"Ça va être un peu spécial parce qu'on a tellement de choses à essayer que c'est toujours mieux de le faire sur deux circuits qu'un seul. On va faire cinq jours au Qatar, deux Grands Prix d'affilée, ça fait 11 jours de roulage sur le même circuit. Je pense qu'on pourra le faire les yeux fermés !" sourit le Français.

"C'est sûr qu'on va donc trouver de très bons réglages sur la moto [pour Losail], mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on va arriver à Portimão, un circuit sur lequel l'année dernière c'était une catastrophe, avec une moto avec laquelle on n'aura roulé qu'au Qatar, dans des conditions assez différentes. Sans dire que ce sera au petit bonheur la chance, ça va être difficile de s'adapter super vite dès les premiers tours. Le challenge va donc surtout être là, plus que lors des deux premières courses au Qatar."

Attention à ne pas "se perdre" dans les tests

Son coéquipier, Maverick Viñales, attendra lui aussi le début de la saison européenne pour se faire une idée plus précise des forces en présence et de son propre potentiel avec la M1. L'Espagnol estime en effet que ce mois passé sur le circuit de Losail donnera à chaque pilote le temps nécessaire pour découvrir comment exploiter sa moto de la meilleure façon possible sur cette piste, empêchant ainsi de voir une hiérarchie représentative se dessiner.

"Je ne suis pas trop inquiet pour le Qatar. On sait que c'est une bonne piste, on peut y être bons, mais beaucoup de pilotes peuvent être bons au Qatar. Il y aura cinq jours de tests et deux courses, donc les résultats peuvent être fous. Ce sera imprévisible parce qu'on pourra faire beaucoup de tours, tous les pilotes auront de bons réglages et toutes les motos fonctionneront bien", pressent-il, lui-même vainqueur du Grand Prix du Qatar en 2017.

"Je pense plus aux courses suivantes", poursuit Viñales, "[car] ensuite, on ira à Portimão, qui a été difficile [pour Yamaha] l'an dernier, mais Morbidelli y a fait une bonne course. Donc il ne faut pas se concentrer sur le Qatar, il faut se concentrer plus sur l'avenir, surtout sur les pistes où nous sommes en difficulté. Nous voulons nous battre pour faire partie des leaders en fin d'année, et nous devons être très bons sur les pistes où nous sommes [habituellement] en difficulté. Au Qatar, nous devons faire des essais en pensant aux autres pistes, donc on verra."

Yamaha n'a pas encore fait le moindre test cette année, contrairement à la majorité des autres marques, qui ont mis à profit leurs essayeurs. Les pilotes se sont ainsi vu promettre d'avoir énormément de pièces à passer en revue pendant les tests organisés à Losail, mais Viñales espère surtout que le constructeur ne se perdra pas dans des essais trop ambitieux pour apporter des réponses suffisamment précises.

"On va essayer de bien travailler au Qatar. La seule chose, c'est qu'on ne fait des tests que sur une piste. C'est dur de tester toutes les pièces sur une seule piste, et en seulement cinq jours. On verra ce qui sera possible. Il nous faut un bon programme et il ne faut pas se perdre en voulant tester trop de choses, sans comprendre ce qui fonctionne ou pas. On verra. Au Qatar, ce sont les tours en milieu de journée qui comptent le plus. On essaiera d'être les premiers en piste et les derniers à rouler."