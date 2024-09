Quartararo vise la sixième place mais "pas encore" le podium

Voilà deux ans que Fabio Quartararo n'avait pas enchaîné trois entrées directes consécutives en Q2. C'est de nouveau chose faite ce vendredi au Grand Prix d'Indonésie, où la première journée a confirmé les bonnes dispositions du Français sur ce circuit particulier.

Discret dans la matinée, il a d'abord testé un nouveau châssis qu'il avait déjà éprouvé à Misano le week-end dernier sans en être satisfait. La confirmation est intervenue, incitant Yamaha à conserver la spécification précédente.

"On a pu reconfirmer ce matin que le châssis ne marchait pas, malheureusement", indique Fabio Quartararo. "J'ai testé beaucoup de châssis [depuis le début de l'année]. Sur la moto 1 ce matin, j'avais celui de Misano 1, que l'on garde. Pour Misano 2 on en avait essayé un, que je n'aimais pas. Ce matin on a essayé le nouveau et ça ne fonctionnait pas donc on a rechangé. On est revenu à celui de Misano 1, où l'on n'en avait qu'un. On en aura peut-être un nouveau au Japon."

La séance de l'après-midi a, quant à elle, d'abord été contrariée par un souci de "pneu défectueux" qui a privé le Champion du monde 2021 de mener tout le travail qu'il souhaitait sur le rythme de course.

"J'ai dû m'arrêter et mettre le pneu [medium] de ce matin, qui avait pas mal de tours", regrette-t-il. "C'était assez bien mais il manquait quand même du rythme. Avec le tendre, je pense que pour ça devrait le faire pour le sprint, mais on ne peut pas dire si on a un bon rythme ou pas. En tout cas, je me sentais bien sur la moto."

Sixième des Essais, ce qui a donc d'ores et déjà validé sa présence en Q2 samedi, Fabio Quartararo se félicite aussi et surtout de l'écart réduit avec la tête, celui-ci étant tombé à 0"214. Un constat qu'il met sur le compte des spécificités du tracé de Mandalika, où il se félicite par ailleurs de trouver suffisamment de grip pour que cela convienne à sa machine.

"J'ai trouvé que la piste avait pas mal de grip, c'était assez bien", souligne-t-il. "Après, il ne faut pas sortir beaucoup des trajectoires. Ça progresse de plus en plus, et c'est positif si demain ça s'améliore encore et qu'il y a plus de grip, surtout pour nous car on en a besoin."

Une vraie réponse à Motegi ?

Fabio Quartararo attend confirmation au Japon. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assurant qu'il n'est "pas encore" en mesure d'espérer jouer une place sur le podium à la régulière, le pilote tricolore visera une place identique à celle de ce vendredi pour la suite du week-end, et avant tout sur la grille de départ. "Sixième, ce serait l'objectif, ça peut être pas mal", espère-t-il tout en décrivant une moto qui est "toujours assez physique".

Interrogé sur le développement que poursuit Yamaha, Fabio Quartararo se montre heureux et optimiste, tout en prévenant : c'est sans doute le tracé de Motegi, dès la semaine prochaine, qui fera davantage office de juge de paix pour évaluer la trajectoire ascendante de la marque.

"On a fait de bons progrès, je suis satisfait, mais c'était serré entre tout le monde", insiste-t-il. "Au moins nous étions plus proches du meilleur temps et c'était positif. Le grip est bon, je pense que pour vraiment voir notre position, de manière réaliste, si l'on est en Q2 directement le vendredi au Japon, ça voudra dire que l'on a franchi un cap."

"On a une bonne maniabilité maintenant sur la moto, je pense qu'il en manque encore, mais on doit maintenant trouver la puissance tout en conservant la même agilité. C'est le difficile boulot qui attend Yamaha, mais la priorité numéro un est le grip, ensuite la puissance."