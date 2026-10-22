MotoGP GP d'Australie
Raúl Fernández encore diminué par sa blessure : "Je ne suis pas à 100%"
Le dernier vainqueur en date du Grand Prix d'Australie fait le point sur son état physique avant le dernier passage du MotoGP à Phillip Island.
Rachit Thukral
Mis à jour: 22 oct. 2026, 13:55
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Raúl Fernández a reconnu qu'il n'était pas à 100% de ses capacités à l'approche du Grand Prix d'Australie, après s'être fracturé un doigt dans une chute à Mandalika il y a deux semaines.
Le pilote Trackhouse a été malchanceux lors d'un accrochage survenu dans le premier tour du sprint du Grand Prix d'Indonésie, impliquant également Marco Bezzecchi, pilote Aprilia.
Le choc lui a occasionné une fracture de l'index de la main droite, l'obligeant à adapter sa technique et à freiner avec le majeur lors de la course du lendemain. Alors que sa participation à l'épreuve était incertaine, il a surmonté la douleur et s'est battu pour la victoire face à Bezzecchi, avant de finalement terminer deuxième derrière l'Italien.
Si la courte pause depuis l'épreuve de Lombok lui a permis de récupérer en partie, Fernández a expliqué qu'il n'était pas encore totalement remis au moment de retrouver le circuit sur lequel il avait décroché sa première victoire en MotoGP.
"Mon état physique est un peu moins bon que l'an dernier, mais il est bien meilleur qu'à Mandalika", a-t-il déclaré jeudi à Phillip Island.
"Ça peut être un bon week-end. Évidemment, je ne suis pas à 100% actuellement, donc je vais devoir gérer ça avec l'équipe, puis nous verrons ce que nous pouvons faire."
"Bien sûr, à Mandalika, j'ai chuté le samedi et j'ai couru le dimanche. Ici aussi, je vais courir. Ensuite, nous verrons."
"Il y a trop de choses que nous ne pouvons pas contrôler. La première, c'est la météo, qui peut changer à tout moment ici. Ensuite, nous verrons comment gérer mon état physique, car je pense que ce sera le plus difficile pour moi."
Le doigt blessé de Raúl Fernández.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fernández avait remporté sa première victoire en MotoGP à Phillip Island l'an dernier, en partant de la quatrième place sur la grille avant de devancer Fabio Di Giannantonio de 1,5 seconde.
Il avait également été le pilote le plus rapide lors de la dernière manche disputée en Indonésie, en dominant les essais puis en décrochant la pole position. Mais sa blessure au doigt, survenue le samedi, avait compromis ses chances de victoire.
Fernández a reconnu que son succès au Grand Prix d'Australie 2025 avait été facilité par les absences de Marc Márquez et Jorge Martín, tous deux blessés. Il espère néanmoins se battre cette année pour la première place face aux deux prétendants au titre.
"Je ne réfléchis pas à la position que je peux atteindre", a-t-il expliqué. "L'essentiel est de travailler jour après jour, notamment pour voir comment mon doigt évolue au fil du week-end."
"L'an dernier, Martín et Marco n'étaient pas sur la grille ici. Cela signifie que cette année sera assez différente."
"Quoi qu'il en soit, si nous sommes sur la grille, nous avons notre chance de nous battre pour la victoire et nous ferons évidemment tout pour y parvenir."
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