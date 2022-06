Razgatlioglu pourra parler avec "n'importe quelle marque" MotoGP pour 2024

Charger le lecteur audio

Voilà plusieurs années désormais que le nom de Toprak Razgatlioglu circule dans les allées du paddock MotoGP. Lui qui a fait ses gammes dans les dérivées de la série, il s'est très vite fait remarquer, d'abord titré en Superstock 600 avant de se battre pour le titre en Superstock 1000 et d'intégrer la catégorie WorldSBK en 2018 avec d'emblée de premiers podiums à son tableau de chasse. Arrivé dans le clan Yamaha en 2020 après un divorce houleux avec Kawasaki, il a ramené la marque d'Iwata au titre l'an dernier en détrônant le sextuple Champion du monde en titre Jonathan Rea et a prouvé à 25 ans avoir l'étoffe d'une star.

Managé par un Kenan Sofuoglu aussi redoutable dans la promotion de ses pilotes qu'il le fut en piste au cours de sa carrière, le jeune turc bénéficie d'une aura qui intéresse grandement le MotoGP. Mais alors que son nom a pu être cité pour une arrivée dès 2023, les spéculations ont rapidement cessé. Lin Jarvis n'a en effet pas laissé planer le moindre doute lorsqu'un test au guidon de la M1 lui a été offert, mais le pilote lui-même avait déjà eu l'occasion d'affirmer qu'il ne serait de toute façon pas intéressé par le fait d'intégrer une équipe satellite, seule option que son constructeur a un temps semblé en mesure de lui proposer.

Son manager le rappelle aujourd'hui et se montre particulièrement ferme sur cette question. Et, alors que le jeune pilote s'apprête donc à disputer en 2023 une sixième saison en WorldSBK, toujours avec Yamaha, Kenan Sofuoglu soulève d'ores et déjà la question de l'après en imposant une certaine pression à Iwata : pour lui, Toprak Razgatlioglu peut envisager de rejoindre le MotoGP en 2024 avec "n'importe quelle marque".

"Une chose est claire : l'équipe d'usine Yamaha en MotoGP a signé avec Quartararo. Donc [Toprak] n'a aucune opportunité", a rappelé Kenan Sofuoglu, cité par le site officiel du MotoGP. "Ils ont parlé de l'équipe B mais quand j'ai parlé avec Yamaha, je leur ai toujours dit que nous ne serions jamais, jamais intéressés par le fait d'être en MotoGP dans une équipe B. Si nous venons en MotoGP, [ce sera] seulement dans une équipe officielle. Sans cela, nous ne sommes pas intéressés."

Voilà qui a le mérite d'être clair, une bonne fois pour toutes. Et dans la situation actuelle, il n'y a en effet aucune ambiguïté puisque Yamaha était déjà sous contrat avec Franco Morbidelli jusqu'en 2023 inclus et que Fabio Quartararo a été prolongé pour deux ans. La marque sera par ailleurs privée de son équipe satellite, pour ce qui est considéré comme une sorte d'année sabbatique avant de chercher à renforcer à nouveau son programme à partir de 2024.

"Yamaha a perdu sa deuxième équipe et son équipe officielle est au complet, donc nous serons en WorldSBK l'année prochaine", a poursuivi Kenan Sofuoglu. "Une chose est claire, en 2024, nous serons en mesure de parler avec n'importe quelle marque, n'importe quelle équipe MotoGP. Mais si Toprak vient dans le paddock du MotoGP, il ne viendra pas dans une équipe B. S'il vient dans ce paddock, ce sera uniquement avec une équipe officielle. Sans cela, il restera en WorldSBK. Je mettrai uniquement mes pilotes dans une équipe officielle."

