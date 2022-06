Un premier test "très positif" pour Razgatlioglu sur la MotoGP

Charger le lecteur audio

Le MotorLand Aragón accueillait aujourd'hui un test privé Yamaha, celui qui était destiné à faire découvrir à Toprak Razgatlioglu le pilotage de la M1 engagée en MotoGP. Spécialiste des dérivées de la série, le Champion du monde WorldSBK en titre attendait ce moment depuis plusieurs mois, récompensé par le constructeur pour son sacre de l'an dernier autant que sa fidélité à la marque.

Pour cette séance de découverte, le pilote turc a effectué 40 tours du circuit de 5,078 km. Une première série de 12 tours lui a permis de prendre ses marques avec la M1 et les pneus Michelin pour entamer sa journée, puis il a poursuivi son travail en réalisant des runs plus courts. L'équipe de test de Yamaha ajustait au fur et à mesure les réglages de la machine sur la base de ses commentaires et de l'analyse des données. Il était accompagné par Cal Crutchlow, pilote d'essais Yamaha, qui l'a aidé à gagner en confiance et en vitesse, et dont les chronos lui ont servi de référence.

Yamaha rapporte une chaleur "étouffante" en plein cœur du désert de Teruel, et c'est finalement une grosse averse qui a mis fin à ce test en fin d'après-midi. Le roulage du pilote turc a ainsi été écourté et il n'a pas eu la possibilité d'améliorer le rythme qu'il affichait, "prometteur" selon le constructeur. Ses chronos n'ont pas été dévoilés, de même que la version de la M1 qu'il pilotait.

"C'était mon premier jour sur la Yamaha M1 de MotoGP et elle m'a semblé complètement différente de ma R1. Plus de puissance, une électronique différente, une boîte de vitesses seamless… Tout ça est complètement nouveau pour moi", commente Toprak Razgatlioglu. "J'en ai appris un peu plus à chaque tour, car en venant du World Superbike, il n'est pas si facile de s'adapter à la MotoGP. Heureusement, j'avais Cal Crutchlow à mes côtés pour me donner des conseils et il m'a beaucoup aidé. Les sensations avec la moto sont bonnes, surtout en ligne droite où elle est très rapide, et c'était intéressant d'expérimenter les freins en carbone."

"Les conditions étaient vraiment chaudes aujourd'hui, alors on s'en est tenu à des runs de cinq ou six tours après une série initiale de 12 tours visant à me donner un premier feeling avec la moto. Quand je regarde les MotoGP à la télévision, ici en Aragón, on voit que c'est un peu bosselé et aujourd'hui j'ai pu le sentir. Ce n'est pas trop mal, il faut garder les gaz ouverts pour passer les bosses, car si on les coupe ça devient plus instable."

"Globalement, un test très positif, même s'il a été écourté par la pluie cet après-midi, ce qui signifie que je n'ai pas pu faire autant de tours que je l'aurais souhaité. J'ai vraiment apprécié de piloter la MotoGP, alors un grand merci à Yamaha pour m'avoir donné cette opportunité."

Ce test, qui se voulait avant tout une récompense, était aussi une manière d'évaluer l'adaptation de Toprak Razgatlioglu à la M1. Yamaha n'a toutefois pas de guidon à lui offrir en MotoGP pour la saison prochaine, où il continuera à évoluer en WorldSBK, les places en Grand Prix ayant été réduite à celles de l'équipe officielle, occupées par Fabio Quartararo (sous contrat jusqu'en 2024) et Franco Morbidelli (jusqu'en 2023).