Jonathan Rea en passe de remplacer Razgatlioglu chez Yamaha

Jonathan Rea, six fois Champion du monde Superbike, s'apprête à réaliser le transfert que l'on a longtemps cru impossible. Lié à Kawasaki depuis 2015 après une première union stable avec Honda, le Nord-Irlandais a remporté au guidon de la Ninja l'intégralité de ses six titres consécutifs en WorldSBK, mais à 36 ans, et alors qu'il n'a plus gagné le championnat depuis trois ans, il va chercher à relancer la machine en changeant de marque.

Il va en effet saisir l'opportunité offerte par le départ de Toprak Razgatlioglu de Yamaha pour remplacer le Turc, qui lui a succédé au palmarès en 2021. Il va prendre en main la YZF-R1, machine qui s'est encore imposée cinq fois cette saison alors que lui-même n'a remporté qu'une seule victoire à ce stade. C'est avec cette arme qu'il tentera de renverser Álvaro Bautista, nouvel homme de référence du WorldSBK et lancé dans la confirmation de son titre, avec 18 succès à ce stade d'une saison qu'il domine à nouveau.

À la tête de 119 victoires en WorldSBK − un record −, Jonathan Rea a disputé plus de 400 courses dans la catégorie, mais il a vu sa courbe de performance baisser particulièrement depuis l'an dernier. Il est actuellement troisième du championnat à 176 points de Bautista et 102 de Razgatlioglu, et sa ZX-10RR ne parvient plus à rivaliser avec la YZF-R1 et surtout la Panigale V4R qui ont pris le dessus sur le championnat.

Si Bautista a choisi de prolonger pour une année de plus avec Ducati, avant de probablement prendre sa retraite, Razgatlioglu a opté pour un transfert surprise afin de rejoindre BMW, laissant ainsi sur le marché l'une des meilleures motos du plateau actuel des dérivées de la série. Rea était initialement sous contrat avec Kawasaki jusque fin 2024, toutefois il a obtenu la résiliation de cet accord avec un an d'avance, par consentement mutuel, et a donc la voie libre pour tenter ce qui sera sans doute le dernier gros pari de sa carrière.