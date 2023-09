Kawasaki confirme le départ de Jonathan Rea

Comme le révélait Motorsport.com pendant le week-end, Jonathan Rea va bel et bien quitter Kawasaki à la fin de la saison. Six fois Champion du monde Superbike avec la marque, le Nord-Irlandais est attendu chez Yamaha, pour y remplacer Toprak Razgatlioglu, le pilote qui lui a succédé au palmarès en 2021.

Rea était pourtant bien officiellement sous contrat avec Kawasaki pour 2024, mais l'équipe KRT confirme qu'il en sera libéré par consentement mutuel dès la fin de la saison en cours, sa neuvième au guidon de la Ninja.

Guim Roda, team manager de KRT, s'est dit "privilégié" d'avoir partagé un pan d'histoire du WorldSBK avec Jonathan Rea, aujourd'hui à la tête des records de la discipline avec ses six titres consécutifs, 119 victoires (dont 104 avec Kawasaki) ou encore 256 podiums (214 avec Kawasaki).

"Notre tâche, désormais, est de terminer la saison 2023 du mieux possible avec les outils que nous avons pu bâtir cette année", ajoute le team manager. "Comme toujours, nous allons continuer à chercher des améliorations et des avantages partout où cela sera possible. KRT s'engage à livrer un beau spectacle avec Johnny lors de ses quatre dernières épreuves sur la formidable et impressionnante Ninja ZX-10RR dont il est devenu synonyme."

Remerciant Kawasaki d'avoir cru en lui en 2015, Jonathan Rea a déclaré : "J'ai beaucoup appris et grandi en tant que personne et en tant que pilote depuis le premier jour où j'ai enfourché la Ninja ZX-10R d'usine. Remporter six championnats consécutifs en WorldSBK restera toujours, évidemment, comme le point culminant de mon parcours chez Kawasaki, mais ce que je vais emporter avec moi, ce sont aussi les souvenirs extraordinaires, les leçons de vie et les rires." Et d'ajouter : "Ce n'est pas un adieu, car on ne dit pas adieu à sa famille. C'est simplement la fin d'un incroyable chapitre."