Ducati confirme l'arrivée d'Andrea Iannone en WorldSBK en 2024

La perspective d'un retour d'Andrea Iannone sur les pistes prenait de plus en plus d'ampleur ces dernières semaines, alors qu'approche ce que l'ancien pilote MotoGP considère comme "la ligne d'arrivée" de la parenthèse de quatre ans à laquelle il a dû se soumettre.

Contrôlé positif à un stéroïde anabolisant, le drostanolone, pendant le GP de Malaisie 2019 et débouté de tous les recours qu'il a pu lancer, Iannone a été suspendu quatre ans à compter du 17 décembre 2019, après une requête de l'Agence mondiale antidopage suivie par le Tribunal arbitral du sport au bout d'un an de procédure. Mais alors qu'il s'apprête à récupérer sa licence de course, en fin d'année, il s'est montré de plus en plus actif pour tenter de relancer sa carrière.

Si le train du MotoGP ne l'a pas attendu et que les portes des Grands Prix lui sont de toute évidence fermées dorénavant, le WorldSBK constitue une option de grand intérêt pour Iannone. Visiteur du paddock Superbike à Misano et Imola, l'Italien avait lui-même confirmé des discussions en cours et affichait des efforts nourris pour sortir de sa retraite forcée. "Je pense qu'on a parlé à toutes les équipes ayant manifesté leur intérêt", indiquait-il au mois de juillet.

Aujourd'hui, la nouvelle se matérialise véritablement, puisque Gigi Dall'Igna a lui-même confirmé le retour à la compétition d'Andrea Iannone pour la saison 2024. Il ne s'agira pas pour lui d'intégrer l'équipe officielle Ducati, qui domine actuellement le championnat World Superbike avec Álvaro Bautista, mais un des teams satellites du constructeur, néanmoins sous l'œil attentif du grand patron de Ducati Corse.

"Andrea a été un pilote important pour Ducati", souligne Gigi Dall'Igna auprès du site officiel du WorldSBK. "Lorsque j'ai rejoint Ducati, la première victoire que nous avons obtenue a été avec lui, en Autriche en 2016. Je me souviens très bien qu'il a un gros cœur et qu'il essaye tout le temps de faire au mieux, et c'est quelque chose que je dois respecter. Je dois le respecter et je suis très heureux qu'il rejoigne l'une de nos équipes satellites. J'aimerais lui souhaiter bonne chance pour ce retour."

Si la destination précise d'Andrea Iannone n'a pas été officiellement confirmée pour le moment, on a beaucoup parlé dans la presse italienne de ses échanges avec les teams Barni et GoEleven. C'est avec ce dernier qu'il semble finalement devoir faire son retour en 2024. La perspective d'un test a également alimenté les rumeurs au mois d'août, avant un report. Mais la fin de sa suspension étant fixée pour décembre 2023, il sera quoi qu'il arrive disponible pour le coup d'envoi du prochain championnat, attendu pour février en Australie, même s'il devra se contenter d'une préparation limitée pour se remettre dans le bain.

"Je pense qu'il va sûrement avoir besoin de temps avant de revenir à son plein potentiel, mais il a beaucoup de talent, un gros cœur, et je m'attends donc à ce qu'en 2024 il puisse obtenir de bons résultats", estime Gigi Dall'Igna.

Au mois de juillet, Andrea Iannone expliquait : "Le paddock m'a beaucoup manqué, et pas seulement les motos, mais la passion des gens, les fans… Tout m'a beaucoup manqué. Je pense que le niveau du WorldSBK actuellement est le plus élevé jamais vu. Revenir à la victoire ? Je ne pense pas que ce sera facile, mais cela doit être notre objectif. Si jamais j'y arrive, ce sera magique."

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Andrea Iannone n'a jamais couru en WorldSBK. Il a rejoint les Grands Prix moto en 2005 et réalisé cinq saisons dans la catégorie 125cc, avec une première victoire à la clé. Il est ensuite passé en Moto2 pour trois ans et a commencé à s'affirmer, notamment face à Marc Márquez. Trois fois troisième du championnat, il a finalement fait le grand saut vers le MotoGP en 2013 et y a alors couru pour Ducati, puis Suzuki et Aprilia. Sa victoire au GP d'Autriche 2016 a été la seule qu'il a décrochée sur un total de 11 podiums, avec la cinquième position au championnat comme meilleur classement.