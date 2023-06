Après le MotoGP, Andrea Iannone tend une perche au WorldSBK

Suspendu depuis fin 2019, Andrea Iannone ne s'est pas résolu à ne plus être pilote professionnel. L'ancien pilote Ducati, Suzuki et Aprilia en MotoGP tente de garder le contact avec le milieu des courses, en attendant la fin de sa sanction l'hiver prochain.

Contrôlé positif à une substance interdite en marge du GP de Malaisie 2019, Iannone a tenté de se défendre face à l'Agence mondiale antidopage et de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), en vain : il est suspendu depuis le 19 décembre 2019 et pour une durée de quatre ans.

Si ses chances d'un jour retrouver la grille MotoGP semblent s'être envolées avec le temps, il ne perd pas espoir de reprendre tôt ou tard sa carrière, lui qui fêtera ses 34 ans cet été. C'est vers le plateau WorldSBK qu'il se tourne à présent pour tenter d'évaluer ses chances d'y décrocher un guidon pour 2024. En visite à Misano pour la manche qui s'y déroulait le week-end dernier, il a envoyé un appel du pied au championnat des dérivées de la série.

"Le niveau du WorldSBK a beaucoup augmenté et je trouve que c'est un championnat très intéressant !" a-t-il déclaré, cité par le site officiel de la discipline. "Le WorldSBK est vraiment incroyable, tout le monde est très proche et c'est excitant ! Il y a une très grosse bataille entre Ducati et Yamaha."

Andrea Iannone n'a pas manqué de saluer le succès qu'y connaît actuellement Ducati. "Álvaro [Bautista] a toujours été un grand champion du monde. Je pense que la forme d'Álvaro et Ducati est une association incroyable en ce moment. Il est vrai que j'ai essayé la version de route de la Ducati Panigale V4 R à Misano et elle m'a vraiment plu. Ce serait vraiment très chouette de pouvoir courir en WorldSBK en 2024. On verra !"

"Je regarde vers l'avenir. Peut-être qu'un jour, il est possible que je revienne ici !" a ajouté l'Italien de passage sur la grille de départ.

Premier à avoir ramené Ducati à la victoire après Casey Stoner, en 2016, Andrea Iannone ne compte que ce succès à son palmarès dans la catégorie reine, obtenu en Autriche. Il est monté dix autres fois sur le podium en MotoGP et a figuré à la cinquième place du championnat en 2015. Au préalable, il s'est classé trois fois troisième du championnat Moto2.