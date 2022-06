72 points de retard pour Bastianini : "Ça n'est pas fini"

Charger le lecteur audio

Dix-septième sur la grille de départ et dixième à l'arrivée, Enea Bastianini a quitté le Sachsenring déçu de son week-end. Ce Grand Prix d'Allemagne aura été une nouvelle étape dans le parcours de montagnes russes qu'il a connu depuis le début du championnat, lui qui compte toujours le plus grand nombre de victoires (trois), désormais à égalité avec Fabio Quartararo. En termes de points, en revanche, les deux hommes ne font pas jeu égal car sa régularité a permis au Français de prendre 72 unités d'avance sur le pilote Gresini, actuellement quatrième du classement général.

Sa dixième place en Allemagne a rapporté à Bastianini les seuls points qu'il a pu empocher en trois courses. Ce résultat peut donc être considéré en quelque sorte comme le signe d'une reprise après deux abandons, mais pour le pilote italien c'est aussi la confirmation d'une faiblesse à corriger : quand il ne gagne pas, il peine à figurer parmi les protagonistes. En Allemagne, il était tout bonnement l'avant-dernier pilote Ducati classé, une seconde et demie devant le rookie Marco Bezzecchi qu'il a dépassé à la mi-course.

"Ça a été une journée positive, meilleure que celle de [samedi]", a voulu retenir Bastianini, dont le week-end a été éprouvant. Privé de son chef mécanicien, positif au COVID-19, il a eu du mal à mettre le doigt sur les bons réglages et n'a pu se classer dans le top 10 d'aucune des séances d'essais libres. En qualifications, il a été privé d'un dernier tour en étant passé sous le drapeau à damier un millième trop tard et a dû se contenter de cette 17e place sur la grille qui allait lui compliquer la vie.

"Le départ a été en dessous des attentes et cela a compliqué les premiers instants de la course. Dépasser au Sachsenring n'est pas facile, donc il m'a fallu un peu de temps avant d'avoir la voie dégagée. Le vent m'a aussi posé quelques problèmes, mais j'ai quand même réussi à maintenir un bon rythme de course. Donc, dans l'ensemble, c'est un bon résultat compte tenu de là où l'on est partis."

Enea Bastianini

Pour le jeune pilote italien, ce week-end difficile aura été riche d'enseignements : "J'ai vraiment compris l'importance de toujours garder un grand calme et une grande concentration. Travailler sans chef mécanicien a causé quelques problèmes, mais c'est assurément une piste sur laquelle on a eu du mal."

Si son irrégularité le fait pester, Enea Bastianini reste convaincu qu'il a encore la possibilité de se racheter durant la seconde moitié du championnat, qui débute dès cette semaine avec la 11e manche aux Pays-Bas. Fabio Quartararo compte exactement le même total de points que l'an dernier après la dixième course (172), tandis que le pilote Gresini en a marqué 100.

"On en est à la moitié de la saison, je pense que les jeux ne sont pas encore faits", a-t-il estimé. "Il est clair que l'avance de Fabio commence à être importante. Après cette course, il a 72 points d'avance sur moi, mais je crois que la deuxième moitié de la saison peut encore réserver des surprises, car il va y avoir des circuits qui me plaisent beaucoup."