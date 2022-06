Zarco se bat pour être devant: "C'est toujours dans la difficulté"

Charger le lecteur audio

Alors que Ducati s'apprête à conclure une première moitié de saison en dents de scie, Johann Zarco est pour le moment celui qui parvient le mieux à tirer son épingle du jeu. Grâce à son podium au GP d'Allemagne, le pilote Pramac est devenu le meilleur représentant de la marque au championnat, devant Enea Bastianini et les pilotes de l'équipe officielle, Pecco Bagnaia et Jack Miller, comptant plus d'arrivées dans le top 3 que ses collègues du groupe depuis le début de la saison.

Les représentants de la marque ont tous éprouvé des difficultés momentanées cette année mais Zarco sent qu'il a désormais une moto capable de briller sur tous les terrains, même s'il est parfois difficile d'assembler tous les éléments. "La Ducati peut fonctionner partout maintenant", a souligné le pilote tricolore en conférence de presse après sa deuxième place au Sachsenring. "La moto a énormément de potentiel et c'est parfois exigeant d'atteindre ce potentiel."

"Je suis content que mon niveau progresse et d'être de plus en plus compétitif. Sur la moto 2022, on a eu quelques problèmes : elle a un plus gros potentiel mais [il est] plus dur à atteindre. Quand on y parvient, on fait le record de la piste et on peut gagner la course. J'espère le faire très rapidement."

En quête de libération

Johann Zarco a en effet encore quelques difficultés à tirer le meilleur de la Ducati et même lorsqu'il est le meilleur représentant du constructeur, c'est après avoir surmonté certaines difficultés. Malgré déjà deux saisons et demie à piloter des Desmosedici, le Provençal reconnaît ne pas être pleinement en harmonie avec sa machine.

"Toutes les courses sont assez dures en ce moment parce que je peux être rapide sur la Ducati, mais pas très détendu pour profiter de chaque moment", a expliqué Zarco sur le site officiel du championnat. "Je dois me battre sur la moto. Je suis assez rapide mais si ça peut venir plus facilement, ça sera beaucoup mieux pour toutes les courses."

"Tout le week-end [en Allemagne], j'étais quand même bien aux avant-postes et dès que je peux me sentir assez bien, il ne faut pas que je rate l'occasion", a ajouté Zarco au micro de Canal+, évoquant le besoin de rapidement entrer dans le bon rythme pour décrocher de bons résultats : "Il faut choper ça d'entrée : si on ne fait pas ça, on rate des moments clés de la course. [En Allemagne] ça a été dur mais ça fait 20 points, or souvent, c'est dur mais ça ne fait pas autant de points."

C'est toujours dans la difficulté mais ça paye. Quand je vais pouvoir me libérer, ça ne sera que meilleur. Mais je ne sais pas quand ! Johann Zarco

Pour la suite de la saison, Johann Zarco ne se fixe pas pour objectif de décrocher de meilleurs résultats, mais de les obtenir plus aisément et de "faire de [son] mieux" à chaque course : "Le niveau est très élevé et c'est assez dur d'être sur le podium. L'an dernier, la situation était très bonne et à ce stade j'étais même deuxième du championnat."

"Cette année, ça n'a pas débuté aussi bien, j'ai eu deux chutes et je suis troisième, donc je suis le premier satisfait mais ça ne changera pas la stratégie. Je le redis : je connais le potentiel de la moto, je sais que je peux le faire. C'est assez dur donc il faut toujours retrouver toute l'énergie pour la mettre dans la semaine de course."

Malgré ces difficultés à tirer tout le potentiel de la Ducati, Zarco est l'un des trois pilotes (avec Fabio Quartararo et Aleix Espargaró, les seuls qui le devancent au championnat) à ne pas avoir quitté le top 5 depuis Le Mans : "Les quatre dernières courses ont été bien constantes. Un podium offert à Barcelone et là un beau podium que j'ai pu aller chercher de moi-même. C'est toujours dans la difficulté mais ça paye. Quand je vais pouvoir me libérer, ça ne sera que meilleur. Mais je ne sais pas quand ! [rires]"