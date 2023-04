Razlan Razali évoque sa tristesse lors de la rupture avec Yamaha

Charger le lecteur audio

Razlan Razali n'est pas du genre à tourner autour du pot, ni dans ses propos, ni dans les affaires. Aussi raconte-t-il avec un parler cash les coulisses de la rupture entre son équipe et Yamaha, survenue dans le courant de l'année dernière après quatre ans de collaboration.

C'est d'abord sous la bannière du team Petronas SRT que le dirigeant malaisien a noué un partenariat avec le constructeur d'Iwata. Celui-ci se séparait du team Tech3, son allié depuis deux décennies, et avait noué cette nouvelle union avec, d'emblée, d'excellents résultats, portés notamment par Fabio Quartararo. Mais lorsque Razlan Razali a perdu le soutien de Petronas et qu'il lui a fallu repenser toute sa structure, Yamaha a affiché une certaine frilosité. Le patron de l'équipe désormais baptisée RNF l'a comprise la première année, mais beaucoup moins la seconde. Il estimait avoir fait ses preuves et disposer d'une entreprise suffisamment solide financièrement pour que le constructeur lui témoigne toute sa confiance.

"Dès le début, nous avons montré notre implication pour être une équipe de développement", rappelle Razlan Razali dans le podcast officiel du MotoGP, en ravivant ses souvenirs sur les années de partenariat avec Yamaha. "Nous avons laissé partir Fabio dans l'équipe d'usine, puis Franky [Morbidelli]. Ensuite nous avons eu un souci avec Petronas et quand nous avons monté notre nouvelle équipe, RNF, la première année ils ne nous ont donné qu'un contrat d'un an, ce que j'ai accepté parce que c'était une nouvelle entreprise."

"Mais ensuite, l'année dernière, nous nous sommes bien présentés, même si les résultats ne l'ont pas montré", poursuit-il. "Nous ne travaillons pas à l'arrière d'une voiture ! Nous avions une grande hospitality, tout était correctement présenté, exactement comme lorsque nous étions avec Petronas. Alors en ce qui concerne le renouvellement, mes attentes étaient 'j'ai fait mes preuves, donc donnez-moi un contrat plus long'. Le MotoGP est un business, on ne peut pas travailler sur une base d'un an, il faut pouvoir planifier les choses avec les pilotes, les sponsors, etc."

"Ils ont dit non et je me suis senti un peu abattu. J'étais triste, en fait, parce que j'adore la marque Yamaha. Mais j'en avais marre aussi. Lorsque nous avons eu une réunion au Mugello, où ils m'ont finalement dit que je devais tout fournir, des garanties supplémentaires de la banque, et ceci, cela, et alors ils auraient envisagé de me donner plus de deux ans… je me suis dit 'Oh, et puis ras-le-bol !' Je suis donc allé voir Massimo [Rivola]."

Ce n'était pas la première fois que Razlan Razali discutait avec l'administrateur délégué d'Aprilia Racing, et il s'est très vite senti désiré. "Nous avons été à risque de n'avoir aucun constructeur. Nous étions promis à Yamaha, puis VR46 est arrivé et soudain tout s'est arrêté. Et le message que nous avons reçu a été 'Vous devez attendre, nous évaluons les choses', mais pourquoi devaient-ils les évaluer ? Alors, par peur d'avoir une inscription sans aucun constructeur, nous avons dû parler à tout le monde. J'ai donc parlé à Ducati, au HRC, et finalement aussi à Aprilia. Donc nous avions déjà eu une discussion début 2021."

Lorsque la discussion a repris, Razlan Razali n'a eu aucun mal à convaincre Massimo Rivola, lui-même ouvert à l'idée de disposer enfin d'une équipe satellite. Car entre-temps, la courbe de performance des RS-GP avait grandement progressé, avec une première victoire à la clé début 2022. "Nous avons juste eu de la chance parce qu'Aprilia a progressé l'année dernière", souligne le team principal. "Car en 2020, nous étions réticents. La première priorité restait Yamaha et nous étions réticents à l'idée de changer. Bien sûr, si nous avions dû le faire, nous l'aurions fait, sinon imaginez être inscrit et ne pas avoir de moto. Donc nous avions déjà eu une discussion avec Aprilia et au moment où j'en ai eu marre de Yamaha, je suis allé voir Massimo et je lui ai dit 'allez, faisons-le' et en l'espace de deux heures, le deal était fait."

"Il le fallait", poursuit Razlan Razali en évoquant la rapidité avec laquelle l'affaire a été conclue. "Nous étions dans une situation tellement critique, nous avions besoin de savoir, ainsi qu'Aprilia parce qu'ils devaient préparer les motos pour l'année suivante, et Yamaha aussi. Nous devions donc prendre cette décision de nous séparer et nous l'avons fait."

RNF s'est lié à Aprilia précisément quand le constructeur italien a commencé à gagner

"Pour moi, la décision de passer à Aprilia est venue de la discussion que j'ai eue avec Massimo. C'est quelqu'un de fantastique, et il est vraiment impliqué, il est sur le terrain. D'un autre côté, avec les Japonais, c'est comme si on traitait avec un courtier, on est un intermédiaire. Là, on parle à quelqu'un qui est vraiment sur le terrain. Donc ma décision a été que, oui, je voulais vraiment passer à Aprilia."

Sa décision prise, Razlan Razali avait encore besoin que son acolyte Wilco Zeelenberg, team manager, "adhère à cela". "Wilco est dans le paddock depuis très longtemps, il est l'un des plus expérimentés et si vous le coupez, son sang est bleu !" sourit-il en référence au fait que l'ancien pilote néerlandais a longtemps été indissociable de Yamaha. "J'ai dû lui parler, il avait des réserves, alors ce que nous avons fait c'est que j'ai dit à Massimo 'Techniquement, il faut faire venir Wilco et il faut qu'il soit convaincu'. Alors nous avons eu une réunion, Wilco et moi, avec toutes les personnes qui font la moto, donc Massimo, Romano, les aérodynamiciens, l'électronique, tout le monde. On s'est réunis et on a pu communiquer avec eux, en anglais ! Donc nous savons exactement ce qu'ils font sur la RS-GP et ça nous donne énormément de confiance. L'ouverture, la transparence sur ce qu'ils font… Et à partir de ce moment-là, Wilco a dit 'OK, faisons-le'."

Aujourd'hui, Razlan Razali juge que travailler avec Aprilia, "c'est génial", convaincu par le bon état d'esprit qui règne dans la relation. "Paolo, le team manager, a dit 'On veut que vous ayez du succès, si vous pouvez nous battre, c'est super, c'est ce qu'on veut parce qu'il faut que vous montriez que la moto fonctionne'. C'est super !" s'enthousiasme le Malaisien, qui rêvait d'être un véritable partenaire au lieu de nouer une relation purement commerciale d'équipe cliente. "Le mieux, c'est que quand on a fait les papiers, [ils nous ont dit] 'Razlan, on ne veut pas de mur entre les deux équipes, on veut que vous puissiez entrer et sortir'. Ah c'est fantastique, ça me va ! Et depuis Valence, on a vu Massimo, Romano ou Paolo aller et venir. C'est tellement chouette !"

Même si la saison vient tout juste de débuter, et dans la difficulté avec la blessure de Miguel Oliveira dès le premier Grand Prix, le propriétaire du team RNF se réjouit de la place déjà offerte à son équipe dans le groupe Aprilia. "[Les pilotes] ont signé avec l'usine", précise-t-il. "Certes, on est une équipe indépendante, mais ils ne le ressentent pas, ils sentent qu'on est une usine. Parfois ça peut être exigeant, par exemple pour Raúl, mais il aime ça et on apprécie cela. Le soutien que nous obtenons de la part d'Aprilia est formidable."

