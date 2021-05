Le record absolu de la vitesse de pointe égalé au Mugello

Depuis que Johann Zarco avait explosé le record de vitesse de pointe à Losail, en début de championnat, les paris se multipliaient pour tenter d'imaginer quelle pourrait être la V-Max atteinte au Mugello. Jusqu'ici la piste permettant d'observer la plus forte pointe au cours du championnat, le circuit italien a vu sa référence tomber ce samedi matin pendant les EL3 du Grand Prix d'Italie et donc reprendre la première place dans les tablettes en égalant Losail.

Contre toute attente, ce n'est toutefois pas une Ducati qui a repoussé les limites : c'est la KTM de Brad Binder. Le pilote sud-africain a atteint 362,4 km/h au bout de la ligne droite de 1,141 km du Mugello en allant chercher le troisième temps de cette séance matinale. Hier, déjà, Michele Pirro, sur Ducati, avait fait mieux que le record précédent en 357,6 km/h. Mais ce matin, ils ont été six à atteindre des vitesses supérieures : derrière la RC16 de Binder, on retrouve en effet trois Ducati (Zarco, Miller et Pirro), une Aprilia (Aleix Espargaró) et une autre KTM (Oliveira) en 357,6 km/h.

Depuis le début du championnat, les records ne cessent de tomber. En ce qui concerne ceux des vitesses de pointe, ils ont été battus sur cinq des six pistes visitées jusqu'à présent (Mugello inclus), alors que neuf circuits avaient déjà vu leur record amélioré l'an dernier. Dans le détail, la V-Max a été améliorée de 4,1 km/h à la fois à Jerez et au Mans, de 5,7 km/h au Mugello et de 10,4 km/h à Losail. Portimão fait exception au sens où sa V-Max a "seulement" été égalée et non dépassée lors de l'édition 2021 du Grand Prix du Portugal, mais le Circuit de l'Algarve avait déjà été visité par les MotoGP très récemment, en novembre dernier.

Depuis que le cap historique des 350 km/h a été atteint pour la première fois à Losail en 2015, la vitesse maximale des MotoGP n'a eu de cesse d'être repoussée. Tous les constructeurs et quasiment tous les pilotes, désormais, ont un jour enregistré une pointe à plus de 350 km/h. Avec la nouvelle référence obtenue ce matin, le record de KTM est logiquement battu, sachant qu'il était jusqu'à présent de 350,6 km/h (signé par Binder et Lecuona à Losail cette année). Aprilia a également amélioré son propre record de 6 km/h ce samedi matin.

À l'heure actuelle, les pistes du calendrier affichant une vitesse de pointe au-dessus des 350 km/h sont toujours au nombre de cinq. Et l'on attend déjà avec curiosité la visite du MotoGP à Barcelone la semaine prochaine, sachant que la piste catalane avait, comme le Mugello, une vitesse de pointe plus élevée que celle de Losail avant le record absolu établi dans le désert il y a deux mois.

Les records de vitesse de pointe sur les pistes MotoGP* :

Piste V-Max Pilote Moto Année Losail 362,4 km/h J. Zarco Ducati 2021 Mugello 362,4 km/h B. Binder KTM 2021 Barcelone 352,9 km/h P. Bagnaia Ducati 2020 Aragón 351,8 km/h P. Bagnaia

J. Miller

A. Dovizioso Ducati

Ducati

Ducati 2020

2020

2020 Portimão 351,7 km/h A. Dovizioso

J. Zarco Ducati

Ducati 2020

2021 Phillip Island 348,0 km/h A. Dovizioso Ducati 2015 Austin 347,7 km/h C. Crutchlow D. Petrucci Honda Ducati 2018 2018 Sepang 339,6 km/h A. Iannone Ducati 2015 Valence 337,0 km/h A. Dovizioso Ducati 2020 Termas de Río Hondo 334,4 km/h H. Barberá Ducati 2017 Silverstone 333,3 km/h C. Crutchlow Honda 2019 Buriram 332,3 km/h D. Petrucci Ducati 2019 Le Mans 323,7 km/h Á. Márquez Honda 2021 Assen 320,8 km/h A. Dovizioso Ducati 2019 Red Bull Ring 320,4 km/h A. Dovizioso Ducati 2020 Brno 316,7 km/h A. Dovizioso Ducati 2020 Motegi 314,3 km/h A. Iannone Ducati 2015 Misano 302,5 km/h P. Bagnaia Ducati 2020 Jerez 300,8 km/h J. Zarco Ducati 2021 Sachsenring 298,2 km/h A. Dovizioso Ducati 2015

* Record dans le cadre des Grands Prix