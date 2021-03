Record pulvérisé : les MotoGP dépassent les 360 km/h !

Le record était attendu, et il est tombé ce samedi pendant les Essais Libres 4 du Grand Prix du Qatar. La Ducati Desmosedici de Johann Zarco a enregistré une pointe à 364,2 km/h dans la ligne droite d'un kilomètre de la piste de Losail, terrain de jeu favorable pour repousser les limites des vitesses de pointe.

Losail n'était pourtant jusqu'alors que la troisième piste dans le classement des plus fortes V-max, avec un record qui se situait à 352 km/h depuis 2019 (détenu par Marc Márquez). En comparaison, la référence est de 352,9 km/h à Barcelone et de 356,7 km/h au Mugello. Deux autres pistes qui se situent au-dessus de la barre des 350 km/h sur le calendrier actuel sont Aragón (351,8 km/h) et Portimão (351,7 km/h).

Il s'agit ici des records officiels, établis dans le cadre des Grands Prix, car on se souvient que Johann Zarco, déjà, avait atteint 357,6 km/h pendant les essais de pré-saison menés sur ce même circuit il y a deux semaines. À ce moment-là, déjà, on pressentait que le cap historique des 360 km/h pourrait être franchi lors du dernier jour de test, le vent aidant, cependant la météo avait finalement tourné à la tempête de sable et il avait été impossible de profiter de cette ultime journée d'essais.

Depuis le début des essais libres dans le cadre de ce premier Grand Prix de la saison, le record précédent a déjà été battu à chaque séance, par Jack Miller (356,4 km/h en EL3), Jorge Martín (356,4 km/h en EL4), Johann Zarco (354,0 km/h en EL2 et EL3) et Pecco Bagnaia (352,9 km/h). Mais c'est donc un nouveau cap absolument fou qui a désormais été franchi par la Ducati du Français pendant la demi-heure d'Essais Libres 4 précédant les qualifications.

C'est à Losail déjà, en 2015, que le cap des 350 km/h a été passé pour la première fois dans le cadre d'un Grand Prix, avec la Honda de Marc Márquez. Depuis, la vitesse maximale atteinte par les MotoGP n'a eu de cesse d'être repoussée et cette fenêtre des 350 km/h s'est démocratisée. Vingt-cinq pilotes y sont parvenus dans le cadre de Grands Prix (dont sept pour la première fois ce week-end) et tous les constructeurs y sont passés. KTM faisait exception jusqu'à présent, mais Iker Lecuona a porté sa RC16 à une pointe de 350,6 km/h en Q1.

La saison passée, les neuf pistes figurant au calendrier ont vu leur record de V-max être battue. Losail ouvre donc le championnat sur la même lignée, et l'on se prend déjà à rêver, ou à craindre, ce que sera la référence à Barcelone ou au Mugello.

