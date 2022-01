Un "resurfaçage à grande échelle" pour gommer les bosses du COTA

Le Circuit des Amériques a entamé un nouveau chantier de resurfaçage, toujours dans le but d'atténuer les nombreuses bosses, particulièrement critiquées par les pilotes MotoGP en octobre dernier. Lors de la venue du championnat à Austin il y a trois mois, plusieurs d'entre eux s'étaient émus de cette problématique, certains jugeant même la situation indigne. Fabio Quartararo n'avait pas hésité à qualifier de "blague" l'état du tracé texan, les conditions de sécurité se retrouvant également au cœur des discussions.

Dès les semaines suivantes, les organisateurs ont annoncé un resurfaçage, qui est désormais en cours alors que le prochain Grand Prix des Amériques MotoGP aura lieu dès le mois d'avril prochain. Des travaux mineurs avaient également été menés avant le Grand Prix des États-Unis de Formule 1. Si les bosses ont moins posé problème aux monoplaces, elles ont toutefois divisé les pilotes et Esteban Ocon les a estimées "à la limite" de l'acceptable.

Le chantier annoncé a donc été lancé cet hiver et vise précisément deux portions du circuit : entre les virages 2 et 10, puis entre les virages 12 et 16. Il s'agit d'une énième tentative de contenir une situation récurrente depuis que le tracé existe, provoquée par la nature argileuse du sol sur lequel il est construit.

"Au cours des dernières semaines, la piste a fait l'objet d'une initiative de resurfaçage à grande échelle", précisent les organisateurs. "Le COTA a travaillé avec des consultants pour examiner l'asphalte et diagnostiquer les portions nécessitant un resurfaçage. Un radar pénétrant dans le sol et des équipements laser ont été utilisés pour cartographier la piste et identifier les différentes réparations nécessaires."

"À partir de là, le COTA a travaillé sur la réfection des portions allant des virages 2 à 10 et 12 à 16 et à la construction d'un socle en béton pour renforcer les zones des virages 2 et 10. De plus, le COTA a travaillé avec des entrepreneurs pour s'assurer que le nouvel asphalte et les fondations en béton soient régulières et affleurantes, créant ainsi une piste idéale pour les courses et épreuves à venir."

Le Grand Prix des Amériques MotoGP 2022 aura lieu du 8 au 10 avril tandis que le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 est programmé à l'automne, du 21 au 23 octobre.