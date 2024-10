Distancé par Quartararo, Rins sent que Yamaha "n'arrive pas" à l'aider

Alors que Fabio Quartararo flirte régulièrement avec le top 10 sur un tour depuis quelques semaines, et que ces positions sont redevenues une habitude en course, puisqu'il a conclu quatre des cinq derniers Grands Prix parmi les neuf premiers, Álex Rins reste abonné au fond de classement sur la seconde Yamaha.

L'Espagnol semble perdu, d'autant plus que l'équipe ne lui fournit jamais une moto lui offrant de bonnes sensations. "Nous ne sommes pas performants, ils n'arrivent pas à me donner des réglages, une configuration avec laquelle je peux être à l'aise", a expliqué Rins à une sélection de médias, dont Motorsport.com.

Faut-il y voir une incapacité de Yamaha à interpréter ses commentaires sur la moto ? "Je ne sais pas", a répondu Rins. "Quand je reviens du circuit, je donne les meilleures informations possibles. Au final, il n'y a pas de personnes mauvaises en MotoGP, Yamaha est une équipe d'usine qui a le meilleur personnel."

"Évidemment, ils traversent une période difficile mais Fabio a remporté un championnat et gagné beaucoup de courses avec cette moto, et maintenant il n'y arrive plus, et il y a une raison. On est dans une période assez stressante, d'évolution, et il faut peut-être en passer par là."

Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Álex Rins a néanmoins précisé que du changement sera au programme de son côté du garage l'an prochain, avec un nouveau channe mécanicien : "Il y aura David Muñoz, qui est aujourd'hui avec Di Giannantonio. J'ai travaillé avec lui quand j'étais chez Pons [en Moto2]. Fabio va aussi avoir quelques changements de mécaniciens, ce n'est pas que moi."

Des limites évidentes face à Quartararo

La première journée en piste au GP de Thaïlande a illustré les limites auxquelles Álex Rins est actuellement confronté. Ses commentaires avec le staff de Yamaha ne lui ont pas permis d'obtenir une moto en phase avec ses attentes.

"À chaque fois que je prends la piste et que j'essaie de donner de bonnes informations, je n'ai pas l'impression d'avoir une moto qui correspond à mon style de pilotage. Je n'arrive pas à copier la moto de Fabio, je n'ai pas son pilotage. Tous les pilotes doivent s'adapter, tout comme Marc doit s'adapter à la Ducati, il ne peut pas faire les mêmes choses que sur la Honda."

En piste avec un châssis différent de celui de son coéquipier, Rins a constaté qu'il était bien moins à l'aise que lui dans les zones de freinage. Il roulera avec le même châssis samedi, même s'il n'a pas été convaincu quand il l'a testé par le passé.

"Il y a des bons et de mauvais jours et aujourd'hui, c'était l'une de ces journées difficile à gérer, avec en plus beaucoup de frustrations. Les EL1 n'ont pas été mauvais, on a opté pour une stratégie différente des autres, avec le dur à l'avant pour économiser quelques tendres."

Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"On a pu tester deux motos différentes mais le problème reste le même, je ne peux pas ralentir dans le virage et je sors large, je parcours plus de mètres et je reste sur une trajectoire sale. Les sensations étaient meilleures avec le dur mais j'avais les mêmes problèmes. On est lents par rapport à Fabio Quartararo, et même si nous avons des châssis différents, il est la seule référence."

"Il est très rapide en ce moment et avec e deuxième pneu, j'ai décidé de prendre la piste derrière lui et c'était très clair", a-t-il ajouté. "J'ai beaucoup de mal à ralentir la moto, il arrive à freiner, il freine à un point et si je fais la même chose, il est sur la trajectoire et je suis trois ou quatre mètres à l'extérieur."

"On va utiliser le même châssis que lui samedi, un châssis qu'on n'avait décidé de ne pas utiliser parce que je me sentais pas très bien avec. Il faudra travailler dessus."

Propos recueillis par Germán Garcia Casanova