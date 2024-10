Zarco sent sa Honda moins désavantagée en Thaïlande

Johann Zarco a conclu la première journée dans le top 10 à Buriram, et ainsi assuré sa place en Q2 directement, ce qu'il n'avait réussi qu'au GP d'Aragón cette saison, avant d'entrer une nouvelle fois dans la deuxième partie des qualifications grâce à un meilleur temps en Q1 en Indonésie. Le Français affichait cet objectif en arrivant sur le circuit et il a pu signer un dixième temps encourageant, dans la lignée des derniers Grands Prix.

"Une confirmation des progrès que l'on fait depuis les courses outre-mer", a confirmé Zarco. "Depuis Mandalika, on a aussi cette possibilité d'entrer en Q2 dès le vendredi. Je l'ai manquée au Japon et en Australie mais ici, je me suis concentré dessus et je suis très heureux de l'avoir saisie. C'est très positif."

"Une nouvelle piste sur laquelle tous les chronos sont très serrés donc si j'ai la possibilité de faire de bonnes qualifications demain, de continuer à améliorer mes sensations et mon contrôle sur la moto, ensuite je pourrai vraiment avoir une bonne bagarre avec les autres dans les courses. C'est tout ce que je souhaite."

"Si on fait de bons progrès demain, ensuite je prendrai beaucoup de plaisir dans l'après-midi. J'espère juste que l'on trouvera un meilleur contrôle de la moto partout demain, au freinage, sur les gaz, pour que tout soit légèrement meilleur. Cela ferait gagner quelques dixièmes et je serais immédiatement dans le bon groupe, donc on va essayer."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La faiblesse habituelle des Honda à la relance est moins perceptible à Buriram, ce qui donne de l'espoir à Zarco pour la suite du week-end : "Peut-être que ce que l'on perd par rapport aux Ducati à l'accélération, ici on a la possibilité que ce soit plus faible parce que le pneu arrière ne peut pas trop en donner. J'espère que les Ducati ne vont pas faire de gros progrès demain. On pourrait espérer de bons points."

À titre personnel, Zarco se sent également plus à l'aise que l'an passé sur le circuit de Buriram, grâce à une meilleure façon d'appréhender les freinages : "C'était mon point faible avec la Ducati ici, je n'étais pas à l'aise sur les freins. J'ai un peu progressé aujourd'hui, entre la matinée et l'après-midi. C'est clairement le domaine dans lequel je veux continuer à travailler demain."

"C'est un progrès que j'ai fait", a souligné Zarco. "Je voulais progresser au freinage personnellement, même si j'ai une moto différente. Je suis content que quand les sensations sont bonnes sur la Honda, je sens que je peux suivre les autres et me battre avec eux. C'était un monde différent l'an dernier et aujourd'hui, en suivant Marc, c'était cool parce que je suivais un leader et je me sentais bien derrière lui, ce qui est une information très positive pour nous."