Malade mais leader, Márquez s'attend à un réveil de la concurrence

Une semaine après sa victoire en Australie, Marc Márquez semble encore redoutable en Thaïlande mais il fait tout pour minimiser un potentiel avantage. Légèrement affaibli physiquement ce vendredi, l'Espagnol n'a en tout cas eu aucune difficulté à signer le meilleur temps de la journée lors des Essais, et même à s'offrir le nouveau record de la piste, devant les trois autres prétendants à la couronne mondiale.

"J'ai eu un peu de mal parce que je suis un peu malade", a confié Márquez au site officiel du MotoGP. "Ce n'était pas agréable de rouler avec cette chaleur en piste mais sinon, on a essayé de trouver les meilleures solutions à partir des EL1. Sincèrement, les réglages de base fonctionnaient bien. On a juste fait un bon ajustement et il semble que j'aurai un bon rythme. Il faudra comprendre ce qu'on pourra faire en qualifications demain."

"Je suis content parce que c'est toujours important de débuter le week-end comme ça", a ajouté le pilote Gresini lors de sa rencontre avec les journalistes, affichant néanmoins sa prudence face à plusieurs pilotes : "Le rythme est bon [mais] ce n'est pas le plus rapide comme en Australie. Je pense que Martín est plus rapide que nous ; Bastianini, quand il est rapide le vendredi, ça veut dire qu'il le sera tout le week-end. Mais on verra ce qu'on arrive à faire."

En début d'année, sur une Ducati dont il avait encore tout à découvrir, Márquez avait l'habitude de monter en puissance pendant les week-ends. Désormais beaucoup plus familier de la machine italienne, il a retrouvé sa capacité à briller d'entrée, ce qui l'a mené à la première place ce vendredi, mais le contrecoup de cette particularité est qu'il plafonne assez vite, quand d'autres pilotes continuent à progresser. Il s'attend donc à ce que certains d'entre eux soient plus forts samedi.

"Ça va arriver. J'ai surtout ce potentiel, cet avantage d'être très bon, très rapide dès le tout début, mais après, je suis là et petit à petit, les autres reviennent. Par exemple, Bastianini est totalement différent de moi : il commence en ayant beaucoup de mal puis il revient. On verra ce qu'on arrive à faire demain."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dans la première partie de la saison, j'avais toujours du mal le vendredi, puis je progressais beaucoup pendant le week-end. Maintenant, dès le vendredi j'ai une bonne base, je pilote bien, donc la marge de progrès est connue. Demain, pour moi ça sera dur d'améliorer le chrono des Essais. C'est déjà le record de la piste et si je peux refaire un 1'29, je signe tout de suite !"

Márquez voit des pistes de progrès dans certaines zones du circuit, avec un déficit qui semble néanmoins surtout lié au fait qu'il dispose de la Ducati dans son millésime 2023 face aux modèles 2024 de ses trois principaux poursuivants.

"On essaie toujours de trouver de petites choses mais pour le moment, ce qui me fait le plus souffrir, le domaine dans lequel je souffre le plus, c'est dans les virages 1 et 2, mais ce sont de longues lignes droites. C'est là qu'on perd un peu plus de temps mais demain, on mettra un moteur frais et on verra si on arrive à être un peu plus proches."