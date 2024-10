Espargaró compte rouler samedi : "J'espère me sentir mieux"

Le week-end débute mal pour Aleix Espargaró ! Lui qui était arrivé en Thaïlande en annonçant des attentes élevées, possiblement les seules qu'il peut nourrir pour cette fin de championnat, il se retrouve diminué et avec peu de données à son actif après une chute survenue dès son premier relais, vendredi matin.

Le pilote Aprilia se trouvait dans un tour rapide lorsqu'il a perdu le contrôle de sa moto dans le virage 12. Ses roulades dans les graviers l'ont suffisamment malmené pour qu'il faille l'évacuer sur civière, bien que les images l'aient montré conscient et mobile. Il n'a pas été en mesure de finir cette séance, contraint à des examens médicaux visant à s'assurer qu'il ne s'était pas blessé.

Alors qu'Aprilia a assuré qu'aucune lésion n'avait été détectée dans les contrôles effectués, ne mentionnant qu'un "traumatisme mineur", Espargaró a été maintenu au repos dans le but qu'il reprenne le guidon lors de la seconde séance du jour. Sans donner beaucoup plus de précisions, son team manager, Paolo Bonora, a tout de même indiqué que le pilote avait pris un choc à la tête, ce qui incitait à la prudence.

Il était bel et bien en piste quatre heures après son accident, sous l'œil attentif du directeur médical du championnat. Néanmoins, au bout de 12 tours dans la seconde séance, et alors que la souffrance semblait évidente, il a été annoncé que l'Espagnol n'irait pas plus loin et se rendait à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Rapidement, Aprilia a confirmé que ces examens n'avaient "pas révélé de blessures causées par la chute". En raison de son passage par l'hôpital, le pilote ne s'est pas officiellement exprimé ce vendredi, et a simplement donné des nouvelles par le biais des réseaux sociaux.

"Une grosse chute aujourd'hui !", a écrit Espargaró sur Instagram, sans donner plus de précisions sur son état de santé, mais en affichant son espoir de reprendre la piste samedi : "J'espère me sentir mieux demain et être en mesure de renverser la situation !"