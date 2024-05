Du mieux pour Rins à Barcelone, mais des courses gâchées par les pépins

S'il est reparti de Barcelone les mains vides, Álex Rins y a pourtant reçu des signaux positifs, faisant écho aux commentaires encourageants de Fabio Quartararo après les récents développements de la Yamaha.

Le pilote espagnol, arrivé dans l'équipe cette année, a commencé par se distinguer en se qualifiant directement pour la Q2, dès les essais du vendredi, devançant alors de trois dixièmes son coéquipier, victime d'un cafouillage au moment décisif. Pour Rins, un changement "extrême" au niveau de la géométrie de sa M1 avait atténué les fortes glissades de l'arrière dont il souffrait lors de ses premières sorties, semblant le placer en bonne voie pour la suite.

Le lendemain, il a profité de sa participation à la Q2 pour décrocher une place en troisième ligne : la seule fois où il a fait mieux depuis son départ de Suzuki, c'est lors du GP des Amériques qu'il a remporté l'an dernier. Cette fois, l'Espagnol s'est offert le luxe de devancer notamment la KTM de Jack Miller qui, contrairement à d'autres qui ont été piégés par les drapeaux jaunes, avait bel et bien pu exploiter son second time attack.

Voilà pour les encouragements apportés par la vitesse pure d'Álex Rins sur sa M1. Lors des deux courses, il a néanmoins reculé. D'abord au sprint, où il s'est vite senti mal à l'aise et n'a pu faire mieux que 12e, une position hors des points.

"Nous espérions qu'il serait en mesure de se battre plus haut", a admis le directeur d'équipe Massimo Meregalli, "mais il n'a pas eu de bonnes sensations avec la moto pendant le sprint, en particulier au freinage, probablement en raison des températures plus élevées et d'un niveau d'adhérence plus faible."

"C'était une course sprint difficile", a résumé le pilote, qui avait reculé à la 16e place au bout de deux tours. "On suit notre évolution, on a travaillé dur durant toutes les séances, mêmes pendant les qualifications, pour essayer de comprendre et de trouver plus de limites sur la moto, mais on est encore loin. Au début de la course sprint, avec le réservoir plein, c'était très dur pour moi de ralentir la moto. Tour après tour, avec de moins en moins d'essence, ça allait un peu mieux, mais on doit malgré tout continuer à travailler sur la moto."

S'il espérait se rattraper dimanche, Rins a vite déchanté, passé en queue de peloton dès le départ de la course, la faute à l'impressionnant effet de l'aéro. "Ça a été une course vraiment dure, dès le départ. Mon envol n'a pas été trop mauvais, j'ai pu gagner quelques positions dans les premiers mètres mais après, au premier gros freinage, j'ai juste senti que j'étais aspiré par Martín, le pilote qui était devant moi, et j'ai bien failli le percuter donc j'ai décidé de sortir de la piste, de passer dans la trajectoire du long-lap."

VIDÉO - Le départ du GP de Catalogne

À partir de là, la course de Rins avait changé de physionomie et il n'a pu que s'efforcer de remonter, ce qu'il est parvenu à faire pour revenir momentanément dans les points. Cependant des soucis techniques dans le dernier tiers de la course l'ont à nouveau relégué en dernière position et il a terminé sans récompense un week-end qui, pour ne rien arranger, l'avait déjà rendu aphone.

"Je me suis retrouvé en dernière position donc j'ai essayé de ne pas surchauffer le pneu, de doubler les autres devant moi pour arriver en fin de course avec un peu de marge. J'ai essayé de les passer, je roulais à mon rythme mais à 12 ou 13 tours de l'arrivée, j'ai commencé à avoir des soucis avec les réponses du moteur. Aux virages 4, 9, 12, je maintenais les gaz mais le régime ne montait pas correctement, c'était lié à l'injection. On a aussi eu beaucoup de problèmes avec le pneu arrière. De virage en virage, je ne pouvais pas mettre les gaz à 100% parce que je glissais beaucoup, je perdais l'arrière."

Place donc à la suite, avec cette semaine le GP d'Italie sur un circuit qu'il a eu la possibilité d'arpenter récemment lors de tests privés. Malgré les performances encourageantes aperçues pendant les essais de Barcelone, Rins jugeait les nouveautés aérodynamiques introduites par Yamaha surtout favorables pour le Mugello. C'est donc là qu'il espère franchir un cap en termes de performance avant de nouveaux tests déjà très attendus. Dès lundi, notamment, les essais collectifs qui se tiendront en Italie devraient voir apparaître "quelque chose d'important" sur la Yamaha, d'après le pilote espagnol.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud