Rins voit que Márquez le prend plus au sérieux

Victorieux deux fois la saison passée, Álex Rins a senti qu'il a passé un cap en observant la manière dont Marc Márquez se comporte avec lui. Un changement s'est opéré l'été dernier, notamment après qu'il l'a battu sur la ligne d'arrivée à Silverstone. S'il l'avait déjà devancé quelques fois précédemment, c'était la première fois que le pilote Suzuki y parvenait à la régulière, sans avoir eu à compter sur une chute ou un abandon du #93. Lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, alors que Márquez accueillait un nouveau rival dans la liste des duels endiablés qu'il a récemment eu à mener, Rins a eu le dernier mot, lui arrachant la victoire à la photo finish.

"Pour moi, Marc est l'homme à battre. La rivalité est très élevée. En 2019, déjà, j'ai passé plus de moments en piste avec lui et il est clair que quand il gagne ou qu'il termine devant moi, je finis la course en étant un peu énervé. Je veux le battre, mais c'est pareil pour lui : je me souviens que quand je l'ai battu à Silverstone, il était en colère, vraiment très en colère", témoigne Rins auprès du site officiel du MotoGP.

Quelques semaines plus tôt, un autre épisode, qui s'est joué cette fois en dehors de la course, lui avait mis la puce à l'oreille. "Marc est vraiment bon sur l'aspect mental : il joue beaucoup avec tous les autres pilotes. Par exemple, la course de Brno l'année dernière me vient à l'esprit", raconte-t-il. "J'étais en train de faire un tour rapide, il a regardé derrière lui, m'a vu, a ouvert la ligne mais pas trop. J'étais sur la trajectoire sèche et je l'ai touché, j'ai perdu mon tour mais j'ai continué à pousser. Finalement, dans la dernière chicane, avant d'entrer dans le gauche, il m'a dépassé en restant très proche de moi, on était si proches qu'on pouvait tomber, et puis il est entré au stand."

"Ce moment me vient à l'esprit, c'est là que j'ai su que Marc me considérait comme l'un de ses rivaux", poursuit-il au sujet d'un épisode qui avait fait couler beaucoup d'encre l'été dernier, Márquez exprimant une version très différente des faits. "J'aime ça", retient cependant Rins, "parce que ça signifie que je fais du bon boulot. Marc est un pilote incroyable, il gagne beaucoup de courses, beaucoup de championnats, et s'il pense à moi comme à un de ses rivaux, cela signifie que je me bats contre lui."

"Pas imbattable" pour Lorenzo

Ceux qui parviennent à battre Marc Márquez à la régulière sont de plus en plus rares, alors que le champion espagnol affine toujours plus des capacités frôlant déjà la perfection. S'il s'est heurté à un mur lorsqu'ils ont fait équipe chez Honda, Jorge Lorenzo possède toutefois cette expérience grâce à deux des victoires qu'il a conquises avec Ducati, lors des Grands Prix de Catalogne (son dernier hat trick) et d'Autriche 2018. Envisager de le battre au championnat est toutefois une autre paire de manche, le défi n'ayant été relevé qu'une seule fois, là aussi par Lorenzo, aidé par des erreurs de son compatriote.

"Bien entendu, Marc est favori, car il est le Champion du monde en titre et il a gagné six titres en sept ans. Cela ne fait aucun doute, cependant il n'est pas imbattable", assure le Majorquin. "En sept ans il a gagné six titres. C'est incroyable ! Personne ne l'a jamais fait, personne n'a gagné pendant sa saison rookie et je pense que personne n'a gagné six titres sur sept. Bien sûr, il est incroyable. Il a un talent naturel, il est ambitieux, il n'a pas peur de tomber. Il est difficile à égaler, mais comme tout sportif dans le monde il a aussi des points faibles. Et puis il ne s'agit pas uniquement du pilote, il s'agit aussi de la moto et je crois qu'il y a d'autres grands talents en MotoGP."

"Je l'ai fait en 2015, Dovizioso est passé tout près de le faire en 2017 quand personne ne s'y attendait et Fabio [Quartararo] s'est battu face à lui dans de nombreuses courses pendant sa saison de rookie. Cela signifie que si Marc ou Honda rencontre des soucis, les autres pilotes et les autres constructeurs peuvent parfaitement les battre", souligne Lorenzo.