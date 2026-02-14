Passer au contenu principal

MotoGP

Rivola place la barre très haut pour Bezzecchi en 2026

Les succès de 2025 nourrissent des ambitions élevées pour Aprilia et son leader Marco Bezzecchi. Aux yeux de Massimo Rivola, le défi qui se pose est celui de la confirmation, et il n'est pas sans pression.

Léna Buffa
Publié:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Marco Bezzecchi a terminé la saison 2025 au sommet de la vague, c'est indéniable. Alors que la blessure de Marc Márquez, sitôt titré, lui a laissé le champ libre, l'Italien a confirmé sa progression au guidon de l'Aprilia et a trustré les premières places.

On l'a vu gagner les deux derniers Grands Prix de l'année, au Portugal et à Valence, mais aussi les sprints de l'Indonésie et de l'Australie dans les semaines précédentes, et performer en qualifications. Une telle série n'appelle qu'à la confirmation, d'autant que ce niveau qu'il a atteint avec la RS-GP a permis à Bezzecchi de décrocher la troisième place du championnat, donnant encore plus l'eau à la bouche de son patron pour ce que la suite pourrait réserver.

Massimo Rivola est très vite devenu le premier fan du pilote de Rimini. Initialement recruté dans l'ombre de Jorge Martín, Bezzecchi a immédiatement prouvé que sa saison 2024 en demi-teinte n'était pas représentative de ce qu'il était capable de réaliser lorsqu'il a dû prendre le relai de son coéquipier, blessé avant même le début du championnat. Passé au rang de leader d'Aprilia sans y être préparé, il a appris à nager dans le grand bain et a séduit par son approche autant que par ses résultats.

"À mon avis, il s'est amélioré un peu partout, sur la piste et en dehors, dans le box et en dehors, en qualifications et en course", observait Massimo Rivola il y a quelques jours, en marge des essais hivernaux de Sepang. Mais à ce constat élogieux fait immédiatement suite l'annonce d'attentes très ambitieuses.

"Cette année est pour lui une sorte de preuve absolue car, contrairement à l'année dernière, les attentes sont un peu plus élevées. Il s'en fixe lui-même, et j'espère donc qu'il franchira cette dernière étape en gérant ces attentes, car c'est généralement ce qui nous trahit tous", a prévenu le PDG d'Aprilia Racing.

Le présent, c'est maintenant, ce que tu as fait auparavant ne compte pas.

Aussi ambitieux soit-il, Massimo Rivola est bien conscient du poids mental que peuvent entraîner les objectifs élevés qui accompagnent un pilote et une équipe. Il compte donc continuer à soutenir au mieux son pilote, dont l'avenir avec Aprilia a d'ores et déjà été scellé.

"Pour nous qui terminons le championnat en remportant des courses - d'accord, sans Marc Márquez, mais on l'oublie vite - il s'agit de gérer son mental et le nôtre, de savoir le gérer lui aussi, de faire en sorte qu'il garde les pieds sur terre", a souligné le PDG italien.

Massimo Rivola

Massimo Rivola

Photo de : Aprilia Racing

"Le présent, c'est maintenant, c'est maintenant que tu dois te qualifier et ce que tu as fait auparavant ne compte pas. Et j'espère que nous allons franchir ce cap tous ensemble. Ce qui est très beau, c'est qu'avec Marco, tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble."

"Aucun doute" que la moto sera meilleure en 2026

La confirmation passera aussi, de toute évidence, par le niveau de compétitivité que pourra afficher la RS-GP. Sur ce point, les premiers essais ont montré des signaux prometteurs. Massimo Rivola assure toutefois qu'il n'était pas inquiet que la dynamique de la saison dernière puisse se rompre.

"Non", a-t-il répondu à cette question en Malaisie. "Je comprends ce que vous voulez dire, mais si je regarde l'histoire d'Aprilia, chaque année, la moto s'est améliorée. Dans le cas de celle de 2027, c'est difficile parce que le règlement change, mais chaque année, je dis que la prochaine sera meilleure parce que je vois la qualité de l'entreprise, comment nous nous sommes structurés, le niveau des personnes."

"Je n'avais donc aucun doute que celle de 2026 serait meilleure, notamment parce que les chiffres le montrent dans les simulations et que nous commençons à avoir une bonne corrélation et la capacité d'obtenir des chiffres fiables à ce sujet."

À ce stade, Aprilia s'estime dans le sillage de Ducati et avec de vraies chances de reprendre la compétition là où elle s'était arrêtée. Des prévisions qui devront être confirmées la semaine prochaine en Thaïlande, où se dérouleront les derniers essais hivernaux, immédiatement suivis par le premier Grand Prix.

