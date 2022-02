Shakedown, J2 - Viñales largement en tête, Bezzecchi premier rookie

Charger le lecteur audio

Après une première journée de test MotoGP qui a vu Raúl Fernández largement dominer hier, les rookies et les pilotes d'essais ont à nouveau roulé aujourd'hui sur le circuit de Sepang, aux côtés du pilote officiel Aprilia Maverick Viñales, qui s'est imposé en haut de la feuille des temps pour sa première journée de roulage au guidon de la RS-GP.

Pour rappel, le constructeur italien est le seul à encore disposer des concessions réglementaires, ce qui lui permet de faire rouler tous ses pilotes, Aleix Espargaró étant attendu demain.

Juste derrière l'Espagnol, à toutefois sept dixièmes, on retrouve la première machine utilisée par Michele Pirro, qui a continué à évoluer sur deux motos et s'est concentré sur l'aérodynamique. On a ainsi vu la Ducati parée de la spécification 2021 des ailerons et du carénage.

Sylvain Guintoli a pour sa part classé la Suzuki au sixième rang, quand Stefan Bradl a conclu la journée en neuvième position. L'Allemand a fait son grand retour en piste après avoir dû passer la première journée dans son box, dû au retard du convoi transportant sa moto et son équipement. Il a par ailleurs roulé avec la combinaison de Pol Espargaró et a focalisé son attention sur le deuxième châssis 2022 proposé par Honda, ainsi que sur l'échappement.

Du côté des rookies, c'est Marco Bezzecchi qui a pris la première place avec une toute petite avance de 85 millièmes sur Fernández, qui a privilégié le roulage à la performance pure. L'Espagnol est celui qui a effectué le plus de tours, juste derrière Guintoli, afin de s'adapter efficacement à la catégorie reine.

Les deux hommes ont terminé troisième et quatrième du classement final, devant Remy Gardner et Darryn Binder qui se sont classés aux septième et huitième rangs, respectivement à quatre et cinq dixièmes de l'Italien. Gardner a manifesté un peu plus de douleur à son poignet récemment fracturé mais a tout de même effectué 43 tours. Fabio Di Giannantonio a été le grand absent du jour, victime d'un problème à l'estomac qui l'a contraint à se reposer.

Les pilotes essayeurs Mika Kallio chez KTM, Lorenzo Savadori chez Aprilia ainsi que Kohta Nozane et Katsuyuki Nakasuga chez Yamaha étaient également en piste. Ces derniers seront rejoints demain par Cal Crutchlow.

Le reste du plateau prendra la piste samedi et dimanche pour le début du premier test officiel de la saison.

Shakedown test - Jour 2

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Maverick Viñales Aprilia 1'59"833 49 2 Michele Pirro Ducati +0"732 56 3 Marco Bezzecchi Ducati +0"901 40 4 Raúl Fernández KTM +0"986 55 5 Sylvain Guintoli Suzuki +1"269 56 6 Remy Gardner KTM +1"344 43 7 Darryn Binder Yamaha +1"464 48 8 Stefan Bradl Honda +1"528 51 9 Mika Kallio KTM +2"090 41 11 Lorenzo Savadori Aprilia +2"210 40 11 Yamaha Test 1 Yamaha +3"037 19 12 Yamaha Test 2 Yamaha +3"167 24