Sito Pons rejoint le management de l'équipe RNF

L'annonce, le week-end dernier, de la fermeture prochaine de l'équipe dirigée par Sito Pons marque la fin d'un chapitre majeur dans les Grands Prix. L'ancien pilote espagnol, double Champion du monde dans la catégorie 250cc en 1988 et 1989, a accompagné nombre de représentants emblématiques des jeunes générations vers le succès après ses onze ans de carrière au guidon.

Devenu patron du team Pons Racing, il a connu le succès, notamment avec le titre Moto2 de Pol Espargaró en 2013. Il a aussi assumé d'autres rôles, comme celui de président de l'IRTA ou encore de représentant des pilotes auprès de la FIM.

Après une telle carrière, Sito Pons ne comptait pas s'arrêter là. Certes, son équipe va fermer, mais il avait promis qu'on le reverrait sur les circuits, et il n'a pas tardé à officialiser le rôle dans lequel il le fera. À 63 ans, il s'apprête à embrasser une nouvelle aventure en rejoignant l'équipe de management de RNF.

La formation dirigée par Razlan Razali est devenue cette année l'équipe satellite d'Aprilia en MotoGP. Dès l'année prochaine, elle pourra compter sur l'ancien pilote espagnol en tant que Chief Revenue Officer, un poste qu'il assume dans le but d'œuvrer à la croissance de l'équipe malaisienne.

Pour Sito Pons, il s'agira d'un retour dans la catégorie reine, puisque sa propre équipe en a fait les belles heures par le passé. Pons Racing a notamment fait courir Alex Crivillé, Carlos Checa, John Kocinski ou encore Alex Barros. Souvent dans le top 5 du championnat pilotes, le team a placé à trois reprises l'un de ses pilotes (Loris Capirossi, puis Max Biaggi) au troisième rang du classement général au début des années 2000, avant de quitter la catégorie MotoGP en 2005.

Sito Pons avec la direction de l'équipe RNF.

"Je suis ravi de retrouver le MotoGP", se réjouit Siton Pons, "désormais en tant que membre de l'équipe CryptoDATA RNF MotoGP. Dans ce nouveau rôle, j'apporterai mes plus de 40 ans d'expérience en MotoGP − une décennie en tant que pilote et plus de trois en tant que team principal en MotoGP et Moto2. En travaillant aux côtés de Razlan et de son équipe, l'objectif est d'améliorer notre portfolio en nous attachant à faire grandir la valeur de l'équipe. J'adore les défis et je suis très heureux de faire partie de ce nouveau challenge."

"Nous sommes ravis d'accueillir Sito Pons dans la famille RNF", commente Razlan Razali, fondateur et team principal du team RNF. "Sa très grande expérience en MotoGP, ses idées précieuses et son implication correspondent parfaitement avec notre volonté de créer l'une des meilleures équipes MotoGP. Avec Sito, notre mission est de bâtir une équipe viable et de viser l'excellence stratégique avec nos partenaires."

En attendant d'ouvrir ce nouveau chapitre dans son parcours, Sito Pons a encore dix Grands Prix à vivre avec son équipe dans la catégorie Moto2. Son pilote Arón Canet occupe actuellement la quatrième place du championnat et le rookie Sergio García est 13e.