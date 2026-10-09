Des soucis techniques retardent les Essais à Mandalika
Les Essais n'ont pas pu débuter à l'heure prévue au GP d'Indonésie, en raison de problèmes dans les infrastructures du circuit.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Les pilotes du MotoGP devront attendre pour tenter d'accrocher une place en Q2. Les Essais n'ont pas pu débuter à l'heure prévue ce vendredi, en raison de problèmes de réseau à Mandalika.
La séance d'Essais du Moto2 qui devait se terminer à 15h00 sur place (9h00 en France métropolitaine) a été interrompue alors qu'il restait 12'27 au chronomètre. Des problèmes affectent les transferts de données jusqu'aux commissaires de course, ainsi que le chronométrage.
"Nous rencontrons des problèmes de connectivité qui affectent la salle des commissaires de course et le chronométrage", a expliqué Graham Webber, le directeur de course du MotoGP. "Nous travaillons sur un correctif pour une relance rapidement."
Un retard de 25 minutes a été accumulé à cause de ce problème et la séance du Moto2 est repartie à 15h12 sur place. Celle du MotoGP a été programmée à 15h35, soit 9h35 en France. Elle se terminera à 10h35.
Marco Bezzecchi a été le plus rapide au cours des EL1, devant les deux premiers du championnat, Marc Márquez et Jorge Martín.
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