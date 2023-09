Sprint - Martín devance Bezzecchi, Bagnaia résiste à Pedrosa

Déjà impressionnant lorsqu'il a décroché la pole, Jorge Martín a été l'homme fort de la course sprint, remportée devant Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia, qui a dû contenir les assauts d'un Dani Pedrosa très impressionnant pour sa deuxième apparition de l'année en wild-card.

Sur un circuit très ensoleillé, tous les pilotes ont opté pour le pneu dur à l'avant et le tendre à l'arrière, sauf Martín et les pilotes Yamaha qui ont préféré le medium. Martín a conservé la tête au départ, tandis que Bagnaia a pris l'avantage sur Bezzecchi au premier virage.

Très vite, Martín a creusé un petit écart et il avait déjà une demi-seconde d'avance sur Bagnaia à la fin du premier tour. Bezzecchi occupait la troisième place devant Dani Pedrosa et les pilotes Aprilia, Maverick Viñales et Aleix Espargaró. Johann Zarco est remonté au 12e rang après son départ en 16e position, tandis que Fabio Quartararo pointait au 14e rang.

Bagnaia a fait une petite erreur en ouvrant sa trajectoire dans le deuxième tour, permettant à Bezzecchi de passer devant lui. Brad Binder, qui était dixième en début d'épreuve, a rapidement enchaîné les dépassements et il est remonté au sixième rang à l'entame du troisième tour, avant de se faire très menaçant sur Viñales.

Bezzecchi s'est rapproché du leader et Bagnaia n'a pas été capable de le suivre, accusant déjà un retard de deux secondes au quatrième tour. À mi-course, c'est surtout Binder qui faisait le spectacle, avec une tentative de dépassement manquée sur Viñales, avant de prendre l'avantage pour de bon un tour plus tard.

Après une petite erreur, Bezzecchi n'a plus réussi à revenir à moins d'une demi-seconde du leader et l'écart a même grandi. Bagnaia a également continué à perdre du terrain, se retrouvant sous la menace de Pedrosa et même de Binder, qui est revenu sur eux. Les pilotes KTM n'ont cependant pas réussi à prendre l'avantage.

Martín s'est imposé avec plus d'une seconde d'avance sur Bezzecchi. Bagnaia a réussi à prendre une troisième place précieuse, six jours après sa lourde chute à Barcelone, qui l'a laissé avec un genou droit endolori. Pedrosa a échoué au pied du podium, devant Binder et Viñales. Luca Marini, Aleix Espargaró et Álex Márquez ont pris les dernières places offrant des points. Marc Márquez s'est contenté de la 10e place.

Les Français n'ont pas pu remonter dans le top 10, avec Zarco 13e devant Quartararo sous le drapeau à damier... mais leurs positions se sont ensuite inversées puisque Zarco a été pénalisé d'une place pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour.

Joan Mir a vécu une course très difficile, conclue à la 23e et dernière place. Le Champion du monde 2020 a reçu un long-lap pour avoir dépassé les limites de la piste trop souvent à trois reprises... et a ensuite dû effectuer un double long-lap pour avoir mal réalisé le premier passage dans le chemin imposé. Franco Morbidelli, Augusto Fernández, Stefan Bradl et Pol Espargaró ont également reçu un long-lap, pour la même raison.

GP de Saint-Marin - Course sprint