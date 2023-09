Rins loin d'être apte : "Il manque quatre ou cinq centimètres d'os"

Alors que les pilotes blessés préfèrent souvent rester éloignés des circuits, Álex Rins et Enea Bastianini ont fait le déplacement à Misano et donné des nouvelles de leurs convalescences respectives. Malgré son départ annoncé pour Yamaha en fin d'année, Rins tient à rester impliqué chez LCR et il est ainsi présent pour le troisième week-end d'affilée, sans pouvoir mettre de date sur son retour à la compétition.

"Ça prend plus de temps que ce que j'attendais", a reconnu l'Espagnol, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Je veux finir de la meilleure façon avec Honda avant de monter sur l'autre moto. On verra si je peux revenir rapidement."

Rins est remonté sur une grosse cylindrée la semaine dernière et son équipe envisageait un retour à Misano, qui s'est finalement avéré impossible. Trois mois après sa chute au Mugello, sa fibula est consolidée mais le tibia est encore loin d'être remis.

"Le problème est que sur le tibia, il manque quatre ou cinq centimètres d'os. C'est ce que le médecin m'a dit à Montmeló. Sincèrement, je n'avais pas conscience de l'importance de ma blessure. J'ai invité le médecin à Montmeló, il est venu et on a discuté avec Lucio [Cecchinello]. Notre idée était de rouler ici, au moins pour essayer de faire quelques tours vendredi, à nouveau lundi, puis de partir directement en Inde, mais le médecin a dit ça au sujet du tibia."

"On doit attendre un peu plus plus que l'os se consolide. Le problème est que si je mets une grosse pression sur l'os, tous les éléments en métal vont souffrir. Si je casse des pièces en métal, c'est très difficile à réparer parce qu'ils doivent ouvrir, il n'y pas beaucoup de place. Il est plus sûr d'attendre. J'ai essayé le vendredi [en Aragón] et j'avais encore une grosse douleur."

LCR a eu beaucoup de mal à remplacer Rins ce week-end. Iker Lecuona, retenu par le WorldSBK, et Stefan Bradl, engagé par Honda en wild-card, étaient indisponibles. De nombreux pilotes ont décliné la proposition, dont Randy de Puniet, et l'équipe a finalement aligné Takumi Takahashi... qui n'a pas réussi à se qualifier. Selon Speedweek, Bradl sera aligné en Inde et au Japon... et peut-être lors de la série de coures en Indonésie, Australie et Thaïlande.

Bastianini devra attendre au moins un mois

L'autre titulaire absent ce week-end, Enea Bastianini, se prépare également à une convalescence assez longue. Principale victime de l'accident qu'il a lui-même provoqué au départ du Grand Prix d'Espagne, le pilote Ducati souffre de fractures de la malléole de la cheville gauche et du deuxième métacarpe de la main gauche. Il doit attendre que la plaque posée sur sa main soit retirée avant de songer à un retour.

"Ma rééducation a déjà débuté parce que je peux bouger le pied et la main", a précisé Bastianini. "Le principal problème, c'est la main, parce qu'il y a des pièces métalliques et que j'ai des limitations dans les mouvements des doigts. Je dois attendre un mois pour qu'on les enlève et je serai prêt."

Enea Bastianini après sa chute à Misano

Bastianini vit une saison noire puisqu'une chute en course sprint à Portimão, en ouverture de la saison, l'avait contraint à manquer cinq Grands Prix en raison d'une fracture de la clavicule : "Cette année est comme ça pour moi, je dois souffrir un peu. Je dois préparer cette dernière partie de la saison pour essayer de faire quelque chose de bien."

Cible de nombreuses critiques après l'accident du GP de Catalogne, Enea Bastianini en a expliqué les circonstances et présenté ses excuses aux pilotes touchés. Il est le seul à souffrir de fractures mais Marco Bezzecchi dispute le GP de Saint-Marin avec un pouce gauche endolori.

"C'était bizarre parce que mon départ a été très bon. Je suis vraiment passé à l'intérieur pour doubler les autres pilotes, mais il n'y a pas une très bonne adhérence à l'intérieur, surtout à Barcelone. J'ai bloqué l'avant durant mon freinage et quand je suis arrivé dans le virage, je savais que c'était impossible de le prendre. J'ai percuté les autres pilotes et je suis désolé pour eux. C'est ma faute mais ça arrive parfois."