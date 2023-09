Bezzecchi espère ne pas être trop gêné par ses douleurs à la main

Les regards étaient tournés vers Pecco Bagnaia ce jeudi, quatre jours après son spectaculaire accident au Grand Prix de Catalogne. Si le Champion du monde a reçu le feu vert pour rouler et se prépare à un week-end difficile, il ne sera pas l'unique pilote diminué physiquement puisque Marco Bezzecchi a également été touché dans le chaos du départ.

Envoyé à terre après le carambolage provoqué par Enea Bastianini, le pilote VR46 a pu prendre part au second départ mais il avait des douleurs multiples et il a passé des examens en début de semaine. Ils se sont montrés rassurants même s'il porte un bandage sur la main gauche.

"Malheureusement, je suis tombé avec tous les autres pilotes après le départ", a expliqué Bezzecchi en conférence de presse ce jeudi. "J'ai immédiatement eu très mal à la main gauche, surtout au pouce, mais avec l'adrénaline, j'ai pu faire la course. Ce n'était pas la meilleure course parce que je n'avais pas le bon pneu à l'avant mais physiquement, j'ai senti une grosse douleur, au dos et à la jambe droite aussi."

"[Quand je suis rentré] chez moi, j'ai décidé de passer quelques examens pour savoir si tout allait bien. Heureusement, il n'y a rien de sérieux, juste un gros choc, mais les muscles de ma main sont très indurés et c'est dur de serrer le guidon très fort. Ça s'améliore jour après jour, je fais de la kiné deux ou trois fois par jour pour essayer d'améliorer la situation et sincèrement, j'ai senti de bons progrès depuis hier donc je suis assez optimiste pour essayer d'être bon sur la moto demain."

Marco Bezzecchi s'attend néanmoins à être diminué pour cette course, la plus proche de son domicile, ce qui n'entame en rien sa motivation : "C'est sûr que ce sera dur, c'est une piste physique, même quand on va bien. Ce sera dur mais je me sens bien physiquement dans l'ensemble, à part la main. Je pense être prêt à me battre pour essayer de piloter au meilleur de mes capacités."