Pecco Bagnaia autorisé à faire son retour en piste à Misano

Pecco Bagnaia pourra bien tenter de disputer son Grand Prix à domicile. Quatre jours seulement après sa lourde chute au départ à Barcelone, le pilote Ducati a reçu le feu vert de l'équipe médicale du MotoGP pour rouler à Misano, après avoir été examiné au centré médical. Le championnat ne mentionne pas le besoin d'examen complémentaire vendredi, ce qui est parfois le cas lorsqu'un pilote revient de blessure.

Au Grand Prix de Catalogne, Bagnaia a été piégé par un spectaculaire highside à la sortie du deuxième virage. Lourdement tombé, il a en plus vu Brad Binder rouler sur ses jambes mais a miraculeusement échappé à toute fracture. L'Italien souffrait cependant d'importantes contusions et avait besoin de béquilles pour se déplacer en sortant de l'hôpital où il a été pris en charge à Barcelone dimanche. Il se déplace sans aucune aide ce jeudi mais porte encore un bandage sur la jambe droite.

Si Pecco Bagnaia sera bien présent à Misano, deux pilotes manqueront à l'appel ce week-end. Son coéquipier Enea Bastianini souffre de fractures à la jambe et à la main gauche après l'accident qu'il a provoqué lors du premier départ à Barcelone, et manquera au moins trois Grands Prix, jusqu'à Motegi. Álex Rins, blessé à la jambe droite au Mugello, sera encore absent pour le second rendez-vous italien de l'année.

Bastianini ne sera pas directement remplacé ce week-end mais Michele Pirro sera engagé en wild-card, sur une machine aux couleurs différentes de celle de l'équipe officielle. Chez LCR, Iker Lecuona et Stefan Bradl étaient indisponibles, le premier roulant à Magny-Cours en WorldSBK et le second étant engagé en wild-card. Takumi Takahashi a donc été choisi pour remplacer Rins ce week-end.

