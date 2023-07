Seulement 15% des chutes ont lieu pendant les courses sprint

Les huit premiers Grand Prix de la saison ont été marqués par un nombre de chutes très élevé. On en compte 166, soit 26 de plus qu'au même stade en 2022 et presque deux fois plus qu'en 2020, quand les huit premiers week-ends de l'année n'avaient vu les pilotes tomber "que" 85 fois. Ces chutes ont entraîné des blessures pour Pol Espargaró, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Marc Márquez, Joan Mir et Álex Rins. Oliveira, Márquez et Mir ont même chacun eu des forfaits provoqués par deux chutes distinctes.

On pourrait croire que le nombre accru de chutes est le fruit de l'arrivée des courses sprint, où les pilotes ont peu de tours pour faire la différence, les obligeant à prendre des risques accrus. Pourtant, les chutes en courses sprint ne représentant que 15% du total, 25 sur 166. On compte 40 chutes (24%) dans les courses principales, qui sont deux fois plus longues, et seulement 16 (moins de 10%) en Q2, moment où les pilotes cherchent la performance ultime. La majorité des chutes (51,4%) sont donc survenues pendant les séances d'essais et le warm-up.

Les chutes en Q2, course sprint et course :

Grand Prix Q2 Sprint Course Total 16 25 40 Portugal 2 4 5 Argentine 0 2 2 Amériques 5 3 9 Espagne 0 8 6 France 1 4 8 Italie 2 2 3 Allemagne 4 1 1 Pays-Bas 2 1 6

La théorie selon laquelle les courses sprint augmenteraient les risques ne semble donc pas validée, même si Bastianini, Mir et Rins se sont blessés dans cet exercice. La moyenne des chutes par week-end de compétition est en revanche plus élevée cette année, et ne cesse de grimper depuis 2020.

Concernant le sprint, les pilotes semblent avoir eu besoin d'un certain temps pour moduler leur agressivité dans cette épreuve. Alors que l'on a compté 17 chutes dans les quatre premières courses sprint, dont huit uniquement à Jerez, il n'y en a eu que huit dans les quatre suivantes, et même une seule au Sachsenring et à Assen.

Il faut donc peut-être regarder ailleurs pour expliquer l'augmentation du nombre de chutes, comme les performances accrues des motos ou la compétitivité du plateau qui réduit les écarts entre les pilotes et peut contribuer à un plus grand nombre d'accrochages, un argument avancé par Pecco Bagnaia.

Chutes après les huit premiers GP de la saison :

Saison Chutes (moyenne) Pilote le plus souvent à terre 2017 131 ( 16,3 par GP) Marc Márquez (13 chutes) 2018 136 (17 par GP) Marc Márquez (10 chutes) 2019 113 (14,2 par GP) Jack Miller (10 chutes) 2020 85 (10,6 par GP) Aleix Espargaró et Pol Espargaró (8 chutes) 2021 127 (15,8 par GP) Pol Espargaró (12 chutes) 2022 140 (17,5 par GP) Enea Bastianini et Marco Bezzecchi (11 chutes) 2023 166 (20,7 par GP) Marc Márquez (14 chutes)