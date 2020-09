Stats - Dovizioso et Ducati mettent fin à un an sans victoire !

Le Red Bull Ring se teinte de rouge

>> Ducati est invaincu au Red Bull Ring, où cinq Grands Prix MotoGP se sont déroulés jusqu'à présent : trois d'entre eux ont été gagnés par Dovizioso, les deux autres victoires ayant été signées par Andrea Iannone et Jorge Lorenzo.

>> Cette victoire est la première d'Andrea Dovizioso cette saison, la 15e de sa carrière MotoGP.

>> Il s'agit du 50e succès de Ducati en MotoGP, une série entamée en 2003. Quatorze de ces victoires ont été remportées par Dovizioso, depuis 2016.

>> L'un comme l'autre, Dovizioso et Ducati n'avaient plus gagné depuis... ce même Grand Prix d'Autriche disputé il y a un an !

>> Avec le premier podium de Jack Miller cette saison, deux Ducati figuraient dans le trio de tête : une première depuis le Grand Prix d'Aragón l'année dernière.

>> En montant sur le podium, Miller a marqué ses premiers points au Red Bull Ring depuis l'arrivée de la piste au calendrier en 2016.

Yamaha brille en qualifs, Suzuki en course

>> Maverick Viñales a signé la pole position de ce Grand Prix, la 11e pour lui en MotoGP. Seulement dixième sous le drapeau à damier, il a obtenu son plus faible classement parmi les courses dont il avait signé la pole et dont il a vu l'arrivée.

>> Qualifié troisième, Fabio Quartararo a obtenu une place en première ligne pour le 11e Grand Prix de suite. Il a toutefois dû se contenter de la huitième place, son plus faible classement à l'arrivée d'une course depuis le Mugello l'an dernier.

>> Après avoir obtenu à Brno la plus faible qualification de sa carrière MotoGP, Andrea Dovizioso a cette décroché sa meilleure qualif depuis ce même Grand Prix l'an dernier se s'emparant de la quatrième place sur la grille.

>> Joan Mir a obtenu son premier podium en MotoGP, tout en offrant à Suzuki son premier top 3 au Red Bull Ring depuis le retour du Grand Prix au calendrier en 2016.

>> Álex Rins est quant à lui tombé en tentant de passer en tête, mais il a signé le meilleur tour de la course, une première pour lui depuis Brno l'an dernier.

>> Alors que depuis trois ans, la pole position de ce Grand Prix était signée par Honda (avec Marc Márquez), cette fois la première RC213V sur la grille était celle de Takaaki Nakagami, dixième. C'était la première fois qu'aucune Honda ne se trouvait sur l'une des deux premières lignes de ce Grand Prix en MotoGP.

De nouveaux leaders et de nouveaux records

>> Disputée en deux parties, cette course a vu apparaître de nouveaux leaders cette saison, avec les premiers tours en tête de Pol Espargaró (trois), Andrea Dovizioso (11) et Jack Miller (14).

>> Andrea Dovizioso a battu le record de vitesse de pointe d'une MotoGP sur cette piste (qu'il détenait déjà) en atteignant une V-max de 320,4 km/h en course. Aucun des autres records de vitesse n'a été battu lors de ce week-end.

>> En revanche, c'est la première fois depuis que le MotoGP se rend au Red Bull Ring que la victoire se joue pour plus d'une seconde d'avance. Cela peut paraître paradoxal, mais le podium contenu en 1"549 est le plus serré que l'on ait observé sur ce Grand Prix dans la catégorie.

>> L'écart de 15"576 observé entre le vainqueur et le dixième est le top 10 le plus serré de ce Grand Prix en MotoGP. Il en va de même pour l'écart de 27"435 entre le vainqueur et le 15e, et celui-ci place même ce Grand Prix dans le top 10 des courses dont les top 15 ont été les plus serrés dans l'Histoire du MotoGP.