Suppo a été approché par Suzuki à deux semaines du Qatar

Plus d'un an après le départ de Davide Brivio pour Alpine en F1, Suzuki a enfin un team manager. Ayant dans un premier temps décidé de répartir les tâches entre sept dirigeants, la marque de Hamamatsu a réalisé en cours de saison que ce choix n'était pas le bon et a promis de nommer un nouveau directeur pour 2022. Les semaines ont passé et la décision s'est faite attendre.

Suzuki espérait un retour de Brivio qui ne s'est pas concrétisé. Le constructeur a finalement tardivement jeté son dévolu sur Livio Suppo, qui a occupé le poste chez Ducati dans les années 2000 et Repsol Honda dans la décennie suivante. Son nom était évoqué depuis plusieurs mois mais les discussions ont débuté très récemment.

"Quand Davide est parti en Formule 1, il y a eu des rumeurs sur mon retour et mon arrivée chez Suzuki", a rappelé Suppo à Losail. "À l'époque il n'y avait vraiment rien. Je crois avoir accordé une interview dans laquelle je disais que si Suzuki me faisait une proposition, je l'écouterais et l'étudierais, mais rien ne s'est passé. Suzuki a décidé de passer une saison sans team manager."

"Vers l'été, je crois que Sahara-san [responsable du projet MotoGP de Suzuki] a dit qu'ils voulaient à nouveau un team manager pour 2022. J'y ai réfléchi à nouveau parce que ça a été ma vie pendant longtemps, et quand une opportunité se présente, ça fait réfléchir. En fin d'année, j'ai parlé pour la première fois avec Sahara-san, mais pour moi il était évident que je n'étais pas le seul candidat et je crois qu'il y avait une théorie pour un retour de Davide, c'était une évidence."

Suppo a précisé qu'il comprenait que la priorité aille à Brivio, artisan de l'équipe sous sa forme actuelle, de sa création en 2013 jusqu'à la conquête du titre mondial avec Joan Mir en 2020, mais le constructeur a été contraint de changer ses plans quand il est devenu clair que Brivio resterait chez Alpine. Suppo est revenu dans la danse à 19 jours du premier Grand Prix de l'année.

"Il y a deux semaines, le mercredi, Sahara-san m'a appelé en me disant 'Donc, on est prêts à parler !' et j'ai réalisé que quelque chose s'était passé. J'ai dit 'd'accord, faites moi une proposition' et je lui ai dit que je l'acceptais. Je n'ai pas eu à trop y réfléchir. J'étais enthousiaste. [...] Avant ça, je ne voulais pas vraiment y penser, parce que je pensais vraiment que les chances étaient très faibles. Je ne voulais pas y penser et me dire 'ça aurait été sympa.' Donc je n'y ai pas pensé et quand j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour dire oui."

Suppo n'a pas voulu donner la durée de son contrat mais assure avoir "suffisamment" d'années devant lui : "En tout cas ce n'est pas un contrat d'un an. Quand on commence un tel travail, un an ce n'est pas suffisant."

Livio Suppo juge finalement positif de ne pas prendre la succession directe de Davide Brivio mais d'arriver un an après, à un moment où l'équipe ressent le besoin d'avoir un leader clair dans son équipe de course : "Ce n'est pas que ça a pris du temps, c'est qu'ils ont décidé il y a un an de ne pas remplacer Davide. Ce n'est pas comme s'ils y avaient travaillé pendant plus d'un an, c'était la décision l'an dernier. C'était probablement une bonne décision parce que je me disais que si j'étais arrivé juste après le départ de Davide, ça n'aurait probablement pas été la même chose, pour l'équipe et pour moi. Au final, cette saison sans team manager a peut-être été bonne pour passer à autre chose."

Suppo doit découvrir sa nouvelle équipe

Cela ne fait que deux jours que Livio Suppo dirige concrètement Suzuki et il restera donc légèrement en retrait ce week-end, avec une équipe à découvrir. "À court terme, [la priorité est de] me souvenir des noms de tout le monde dans l'équipe parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est un cauchemar !" s'est amusé l'Italien, préférant se donner le temps avant de bousculer les codes, d'autant plus en reprenant un poste inoccupé pendant l'année 2021.

"L'équipe a travaillé un an sans team manager. Ça a fonctionné, avec de bons résultats. Ils n'ont pas gagné le championnat mais les résultats ont quand même été bons. Durant les tests hivernaux, il n'y avait pas de team manager mais les résultats ont été bons. Ça veut dire que je peux intégrer l'équipe sans précipitation. Je ne suis pas pilote : sans pilote, on ne peut pas courir ! Sans team manager, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire."

"J'espère apprendre plus le système Suzuki et améliorer les choses avec le temps. Les écarts entre constructeurs sont très faibles maintenant, les détails font de plus en plus la différence. Je pense que ça ne sera pas une révolution. Ce n'est pas parce que je débarque que Suzuki va devenir plus fort. C'est impossible. Mais j'espère que ça sera plus facile pour tout le monde de travailler chez Suzuki."

Suppo ne pense pas découvrir un environnement totalement inédit pour lui, grâce à ses multiples expériences en MotoGP. Selon lui, Suzuki se situe à mi-chemin entre la mentalité européenne qu'il a connue chez Ducati et l'état d'esprit japonais qui lui est familier grâce à ses années à la tête de Honda.

"[Mercredi], j'ai fait un speech devant l'équipe pour me présenter un peu. Et j'ai dit que ma première impression était que Suzuki est un compromis entre Ducati et Honda, les deux équipes avec lesquelles j'ai travaillé. C'est japonais, mais avec un état d'esprit très italien. La première impression est que c'est un très bon compromis."