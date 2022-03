Suzuki veut se donner le temps pour choisir ses pilotes 2023

Charger le lecteur audio

L'un des premiers dossiers brûlants que Livio Suppo devra traiter chez Suzuki est celui des pilotes. L'Italien a pris la tête d'une équipe dont les représentants seront en fin de contrat après la saison 2022, la tendance allant vers une prolongation du duo : il s'agit de la "priorité" de Joan Mir et de l'autre côté du garage, Álex Rins s'est dit prêt à discuter avec la concurrence mais son nom n'est à ce jour évoqué dans aucune autre équipe.

Fabio Quartararo est lui aussi libre pour 2023 et avant de se réengager avec Yamaha, le Français exige des garanties sur l'intensité du développement effectué à Iwata. Interrogé par Canal+ sur l'attractivité de Quartararo, Suppo est resté évasif, louant également les qualités de ses pilotes actuels. "Fabio c'est Fabio !" a déclaré le team manager de Suzuki. "Il a fait une saison incroyable l'an passé, le seul pilote Yamaha très fort. C'est sûr que c'est un Champion du monde très fort, mais je pense honnêtement qu'Álex et Joan sont au même niveau."

Livio Suppo confirme la volonté de son équipe de prolonger Joan Mir, titré en 2020, et Álex Rins, vainqueur de trois courses avec les bleus, mais ne souhaite pas se précipiter, préférant jauger les forces en présence avant d'entrer concrètement dans les discussions.

"Sahara-san [chef de projet de Suzuki] a dit dans une interview que quand on a deux bons pilotes comme Joan et Álex, la priorité est de les conserver parce qu'ils ne sont pas faciles à remplacer, c'est la priorité", a confirmé Suppo au cours d'une conférence de presse.

"De l'autre côté, peut-être parce que je vieillis, je pense qu'on pourrait revenir à ce qu'il y avait il y a 15 ou 20 ans en MotoGP, attendre un peu dans la saison pour prendre une décision. Ce serait bon pour la compétition. Je devrais être le dernier à en parler parce qu'on était sous les projecteurs avec Casey [Stoner, dont le départ de Ducati pour Honda, qu'il dirigeait, en 2011 a été annoncé en juillet 2010, ndlr]. Je devrais être le premier à me taire !"

Ces derniers mois, certains pilotes se sont éloignés des accords "classiques" portant sur une ou deux saisons pour s'engager dans la durée. Marc Márquez et Brad Binder sont sous contrat jusqu'en 2024 et Pecco Bagnaia s'est récemment calqué sur cette échéance en prolongeant avec Ducati avant même le début de la saison. Suppo comprend que certaines équipes souhaitent se débarrasser de ces questions au plus vite.

"Sincèrement, je pense que ça dépend des conditions. Par exemple, je comprends totalement que Ducati veuille renouveler Pecco parce qu'ils sont contents de lui. Si on le renouvelle maintenant, ça lui donne de la confiance pour l'avenir et c'est bien. Ça pourrait être la même chose pour nous, donc pourquoi pas. Mais de l'autre côté, je pense que pour l'équipe, l'entreprise et les pilotes, attendre quelques courses est toujours préférable."