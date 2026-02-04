Test Sepang, J2 - Mir et Morbidelli abaissent le meilleur temps
Alors qu'aucune Yamaha n'a pris la piste, c'est la Honda de Joan Mir qui s'est montrée la plus rapide ce matin à Sepang.
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
Test Sepang : La première journée en photos
C'est une deuxième matinée plutôt calme qu'ont menée les pilotes MotoGP ce mercredi sur le circuit de Sepang. Dans des conditions qui demeurent très chaudes avec plus de 30°C au thermomètre, mais sans pluie, les plus actifs ont bouclé une trentaine de tours.
Rappelons que trois pilotes manquent à l'appel, puisque Fabio Quartararo a rejoint la liste des blessés en se cassant un doigt dans une grosse chute, mardi matin, et qu'il a quitté la Malaisie. Jorge Martín se remet quant à lui d'opérations correctives réalisées au mois de décembre, et Fermín Aldeguer soigne une jambe cassée il y a un mois à l'entraînement.
Yamaha choisit de ne pas rouler
Curieusement, aucune Yamaha n'a été vue en piste ce matin. Outre Quartararo qui est absent, son coéquipier Álex Rins, les pilotes Pramac (Jack Miller et Toprak Razgatlioglu) et les pilotes essayeurs (Andrea Dovizioso et Augusto Fernández) ont déserté le bitume et se sont contenté d'observer leurs adversaires depuis le bord du circuit.
Et d'après les premiers éléments en provenance de Sepang, cette situation est plutôt inquiétante puisque Yamaha a mis ses essais sur pause, le temps de faire la lumière sur un problème technique subi hier par Quartararo.
D'autres en revanche ne se sont pas fait prier pour limer le bitume, et ils ont même rapidement titillé le chrono. Avant la fin de la première heure, Joan Mir (Honda) était déjà descendu sous la barre des 1'57 qui représentait mardi la référence. Franco Morbidelli et sa Ducati GP25 ont bientôt rejoint l'Espagnol dans cette fenêtre, restée leur chasse gardée jusqu'à la fin de cette session matinale.
Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
De ces trois heures de roulage, on retiendra la belle prestation conjointe de Pedro Acosta et Maverick Viñales sur la KTM et la présence de trois Aprilia dans le top 10. Contrairement à hier, la Honda de Mir est la seule machine japonaise à figurer dans ce petit groupe, avec toutefois toutes les précautions d'usage qu'impose un tel test, et ce d'autant plus que le stock de pneus tendre est géré avec la plus grande sagesse dans certains stands.
À noter également qu'Álex Márquez est tombé peu après midi dans le virage 5 du circuit, alors qu'il était lancé dans un tour rapide. Il a pu reprendre la piste par la suite et son 12e temps n'est certainement pas représentatif du potentiel que le pilote Gresini a su exprimer dès hier. Quant à Marc Márquez, auteur du meilleur temps mardi grâce à son time attack, il occupe une sage 15e place à ce stade de la journée, 1"2 plus lent qu'il ne l'a été hier.
Les essais se poursuivent jusqu'à 18h heure locale, soit 11h en France, avant une troisième et dernière journée demain.
Test Sepang, Jour 2 - Classement à 13h
|Pos.
|Pilote
|Équipe
|Temps / Écart
|Tours
|1
|
J. Mir
|Honda HRC
|1'56"874
|32
|2
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0"109
|27
|3
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0"175
|32
|4
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0"242
|31
|5
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+0"252
|29
|6
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0"267
|35
|7
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0"400
|28
|8
|
P. Bagnaia
|Ducati Team
|+0"428
|20
|9
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+0"502
|36
|10
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+0"676
|27
|11
|
L. Marini
|Honda HRC
|+0"691
|28
|12
|
Á. Márquez
|Gresini Racing
|+0"790
|22
|13
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+0"879
|32
|14
|J. Zarco
|Honda LCR
|+1"472
|23
|15
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+1"512
|30
|16
|L. Savadori
|Aprilia Racing
|+1"692
|24
|17
|D. Moreira
|LCR Team
|+1"697
|19
|-
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|Á. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|-
|0
|-
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|
A. Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
|-
|
A. Fernández
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia
Yamaha perdu face au souci sur son V4
Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires