Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

Yamaha perdu face au souci sur son V4

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Yamaha perdu face au souci sur son V4

Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

Ocon pas totalement convaincu par l'aéro active des F1 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Barcelone
Ocon pas totalement convaincu par l'aéro active des F1 2026

Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

Test Sepang, J2 - Mir et Morbidelli abaissent le meilleur temps

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - Mir et Morbidelli abaissent le meilleur temps
Résumé d'essais
MotoGP Test de Sepang

Test Sepang, J2 - Mir et Morbidelli abaissent le meilleur temps

Alors qu'aucune Yamaha n'a pris la piste, c'est la Honda de Joan Mir qui s'est montrée la plus rapide ce matin à Sepang.

Léna Buffa
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Joan Mir, Honda HRC

Test Sepang : La première journée en photos
Johann Zarco (LCR Honda)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Ai Ogura (Trackhouse Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) et Marc Marquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Franco Morbidelli (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Luca Marini (Honda HRC)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Jack Miller et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu et son chef mécanicien (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Franco Morbidelli et son chef mécanicien (VR46 Racing Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Jack Miller (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Essais de départ

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira (LCR Honda)

Test Sepang : La première journée en photos
Joan Mir et Luca Marini (Honda HRC)

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira (LCR Honda)

Test Sepang : La première journée en photos
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Diogo Moreira (LCR Honda)

Test Sepang : La première journée en photos
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)

Test Sepang : La première journée en photos
Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez (Gresini Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Luca Marini (Honda HRC)

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Rins (Yamaha Factory Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing)

Test Sepang : La première journée en photos
Détails de la moto Honda HRC

Test Sepang : La première journée en photos
Détails de la moto de l'équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Détails de la moto Yamaha Factory Racing Team

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Jack Miller, Pramac Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Jorge Martin, Équipe Aprilia Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Alex Marquez, Gresini Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Détails de la moto Yamaha Factory Racing Team

Test Sepang : La première journée en photos
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Test Sepang : La première journée en photos
Marc Márquez, Ducati Team

Test Sepang : La première journée en photos
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Test Sepang : La première journée en photos
Début de l'entraînement

Test Sepang : La première journée en photos
69

C'est une deuxième matinée plutôt calme qu'ont menée les pilotes MotoGP ce mercredi sur le circuit de Sepang. Dans des conditions qui demeurent très chaudes avec plus de 30°C au thermomètre, mais sans pluie, les plus actifs ont bouclé une trentaine de tours.

Rappelons que trois pilotes manquent à l'appel, puisque Fabio Quartararo a rejoint la liste des blessés en se cassant un doigt dans une grosse chute, mardi matin, et qu'il a quitté la Malaisie. Jorge Martín se remet quant à lui d'opérations correctives réalisées au mois de décembre, et Fermín Aldeguer soigne une jambe cassée il y a un mois à l'entraînement.

Lire aussi :

Yamaha choisit de ne pas rouler

Curieusement, aucune Yamaha n'a été vue en piste ce matin. Outre Quartararo qui est absent, son coéquipier Álex Rins, les pilotes Pramac (Jack Miller et Toprak Razgatlioglu) et les pilotes essayeurs (Andrea Dovizioso et Augusto Fernández) ont déserté le bitume et se sont contenté d'observer leurs adversaires depuis le bord du circuit.

Et d'après les premiers éléments en provenance de Sepang, cette situation est plutôt inquiétante puisque Yamaha a mis ses essais sur pause, le temps de faire la lumière sur un problème technique subi hier par Quartararo.

D'autres en revanche ne se sont pas fait prier pour limer le bitume, et ils ont même rapidement titillé le chrono. Avant la fin de la première heure, Joan Mir (Honda) était déjà descendu sous la barre des 1'57 qui représentait mardi la référence. Franco Morbidelli et sa Ducati GP25 ont bientôt rejoint l'Espagnol dans cette fenêtre, restée leur chasse gardée jusqu'à la fin de cette session matinale.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De ces trois heures de roulage, on retiendra la belle prestation conjointe de Pedro Acosta et Maverick Viñales sur la KTM et la présence de trois Aprilia dans le top 10. Contrairement à hier, la Honda de Mir est la seule machine japonaise à figurer dans ce petit groupe, avec toutefois toutes les précautions d'usage qu'impose un tel test, et ce d'autant plus que le stock de pneus tendre est géré avec la plus grande sagesse dans certains stands.

À noter également qu'Álex Márquez est tombé peu après midi dans le virage 5 du circuit, alors qu'il était lancé dans un tour rapide. Il a pu reprendre la piste par la suite et son 12e temps n'est certainement pas représentatif du potentiel que le pilote Gresini a su exprimer dès hier. Quant à Marc Márquez, auteur du meilleur temps mardi grâce à son time attack, il occupe une sage 15e place à ce stade de la journée, 1"2 plus lent qu'il ne l'a été hier.

Les essais se poursuivent jusqu'à 18h heure locale, soit 11h en France, avant une troisième et dernière journée demain.

Test Sepang, Jour 2 - Classement à 13h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours
1

Spain J. Mir

 Honda HRC 1'56"874 32
2

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0"109 27
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0"175 32
4

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0"242 31
5

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0"252 29
6

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"267 35
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0"400 28
8

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0"428 20
9

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0"502 36
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0"676 27
11

Italy L. Marini

 Honda HRC +0"691 28
12

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing +0"790 22
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0"879 32
14 France J. Zarco Honda LCR +1"472 23
15

Spain M. Márquez

 Ducati Team +1"512 30
16 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1"692 24
17 Brazil D. Moreira LCR Team +1"697 19
- Australia J. Miller Pramac Yamaha - 0
- Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team - 0
- Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing - 0
-

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing - 0

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Márquez et Ducati se disent "de plus en plus proches" de la signature
Article suivant Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

Meilleurs commentaires

Plus de
Léna Buffa

Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Des signes encourageants chez KTM avec les premiers tests

Dernières actus

Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Un souci avec des nouveautés n'entache pas la confiance de Bagnaia

Yamaha perdu face au souci sur son V4

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Yamaha perdu face au souci sur son V4

Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois

WEC
WEC WEC
L'Hypercar 2026 d'Alpine a pris la piste pour la premiere fois