Razgatlioglu n'exclut pas une arrivée en MotoGP dès 2023

Le nom de Toprak Razgatlioglu, actuel leader du WorldSBK, circule depuis plusieurs années dans les allées du paddock MotoGP. Récemment encore, il a été avancé pour rejoindre le team Petronas, futur RNF, qui a une place libre pour la saison 2022 du MotoGP. Le Turc a toutefois mis fin aux spéculations en prolongeant son contrat avec Yamaha dans sa catégorie actuelle, non pas pour une saison mais pour deux. Néanmoins, il dit aujourd'hui ne pas exclure un passage en MotoGP en 2023, à condition d'abord de remporter la couronne mondiale avec la R1.

"Je reste [en WorldSBK] parce que j'ai encore deux années dans mon contrat", a déclaré Razgatlioglu au site officiel du WorldSBK. "J'espère être champion cette année. J'aime le paddock. Je l'ai toujours aimé, je dis que je suis né ici. Peut-être que je ferai toute ma carrière ici. Peut-être que si je suis champion l'an prochain, j'irai en MotoGP [en 2023], je ne sais pas. Je vais rester ici au moins cette année et la suivante."

Razgatlioglu pourrait profiter des liens grandissants entre les structures de Yamaha dans les deux catégories pour bientôt prendre le guidon de la M1 dans un test. Après avoir évoqué l'idée, il a confirmé qu'un roulage était programmé mais celui-ci devrait être reporté, puisque la date de Mandalika est venue s'ajouter au calendrier du WorldSBK.

"Normalement, c'était prévu pour le week-end de course en Indonésie. [...] Mais [repousser le test] n'est pas un problème parce que cette année est importante pour moi. J'aurai de nombreuses occasions de tester la MotoGP. On verra. Cette année, je vais me concentrer sur mon travail et peut-être qu'après je testerai la MotoGP."

Rossi aimerait voir Razgatlioglu en MotoGP

La possible arrivée de Toprak Razgatlioglu en MotoGP enthousiasme Valentino Rossi, impressionné par les performances du rival de Jonathan Rea cette année. "J'aime beaucoup Toprak parce que c'est un pilote très moderne", a souligné l'Italien. "Il est jeune, très bien préparé physiquement, et surtout il a un bon contrôle de sa machine. Je pense que c'est son point fort. Il est rapide."

"Je suis très content qu'il prenne le guidon de la M1 parce que je pense qu'il peut être performant. Il peut aussi être bon en MotoGP parce qu'il reste jeune et qu'il a un très bon potentiel. Cette année, la lutte avec Rea est vraiment fun, très sympa à suivre parce qu'on a deux pilotes de WorldSBK au sommet, et leurs bagarres sont toujours bonnes à voir.

"Je pense que c'est vraiment dommage que Jonathan Rea n'ait pas eu la possibilité de venir en MotoGP il y a cinq ou six ans, parce qu'il pilote très bien. Il avait le potentiel pour être bon en MotoGP."