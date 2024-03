Le tour de force de Luca Marini entre les deux premiers Grands Prix

Luca Marini s'apprête à rejoindre le circuit de Portimão pour la deuxième manche de la saison, mais sans avoir vraiment soufflé depuis le Qatar. Après un premier Grand Prix très compliqué avec Honda, le pilote italien s'est en effet rendu deux fois à Jerez pour des tests privés. Accompagné par une partie de son équipe, il a tenté d'engranger des kilomètres avec une moto à laquelle il doit totalement s'adapter après ses trois saisons sur Ducati.

Le fait est que, malgré l'enthousiasme qui était le sien lorsqu'il a signé avec Honda, Marini a réalisé l'ampleur de la tâche qui l'attend. Lui qui a fait le chemin inverse de Marc Márquez, remplaçant l'Espagnol dans l'équipe officielle du HRC alors qu'il avait jusqu'à présent couru pour des équipes satellites du constructeur de Borgo Panigale, il s'est vite rendu compte que la pente serait rude.

"Lors des essais au Qatar, Luca a réalisé à quel point la situation était compliquée", explique un membre de l'équipe Repsol Honda à Motorsport.com. "Certains pilotes mettent plus de temps que d'autres à comprendre que la dynamique chez Honda n'est pas aussi facile à changer qu'on pourrait le penser de l'extérieur. Et lui, qui est très intelligent, il l'a compris en quelques mois."

"En fait, le HRC a été très honnête avec lui lorsque nous l'avons engagé. Nous lui avons demandé s'il était sûr de lui, car cela n'allait pas être facile pour lui. Et il nous a dit qu'il avait vraiment hâte d'y être", poursuit cette source, avant d'ajouter : "Mais ce qui est également clair pour lui, c'est que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le sortir de cette situation le plus rapidement possible."

Les problèmes sont apparus dès les essais hivernaux. Durant la séance de Sepang, le retard de Luca Marini sur le pilote le plus rapide a oscillé entre 1"0 et 1"3 chaque jour, puis à Losail il a glissé à 1"725 du leader et été le seul à voir ses chronos s'affaiblir d'un jour à l'autre.

Le début du championnat n'a pas inversé la tendance. Chronométré à 0"9 du leader lors de la première séance, il a dégringolé en fond de classement le samedi et s'est qualifié avant-dernier, devant un Franco Morbidelli privé d'essais et d'entraînement pendant la pré-saison. Marini a terminé le sprint dernier à 25 secondes du vainqueur, puis la course dominicale avant-dernier, devant Jack Miller, qui était tombé, à 42 secondes du vainqueur et à 24 secondes de son coéquipier.

Certes, il a évoqué un problème technique en course, mais Marini s'est également montré très réaliste quant à ses difficultés personnelles à s'adapter à sa nouvelle moto, tout en affichant un grand calme, conscient que cela lui prendra du temps. Logiquement, cela va passer par l'expérience qu'il pourra engranger en piste, et c'est pourquoi il a rejoint Jerez dans la foulée afin de profiter d'un test mené par Honda avec le pilote essayeur Stefan Bradl. Cette semaine, l'Italien a renouvelé l'expérience, puisqu'il était en piste à la fois mardi et mercredi, toujours à Jerez, aidé en cela par les libertés que le système de concessions donne désormais à Honda.

À cela s'ajoute l'activité traditionnelle des week-ends sans Grand Prix : Luca Marini était au rendez-vous du Ranch samedi dernier. Comme les autres membres de la VR46 Riders Academy, il a passé la journée à s'entraîner sur la piste de flat-track de son frère, Valentino Rossi. Ses débuts sont peut-être très compliqués, mais personne ne pourra reprocher au pilote italien de ne pas multiplier les efforts pour y arriver !

Propos recueillis par Oriol Puigdemont