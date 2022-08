Trouver le nouveau Quartararo ? Impossible selon RNF

Charger le lecteur audio

RNF n'a encore annoncé aucun pilote pour la saison 2023 mais dans le cadre de son association avec Aprilia, l'équipe aura plus que jamais pour mission de faire émerger de jeunes talents. La structure malaisienne rêve de refaire le coup de la titularisation de Fabio Quartararo en 2019, quand elle s'appelait SRT, mais Wilco Zeelenberg estime qu'aucun pilote actuellement engagé en Moto2 n'a le potentiel du Français.

"Ce désir [de promouvoir un espoir] était très clair en 2019, je ne pense pas que nous l'avons perdu", a déclaré le team manager de RNF. "Si vous voyez la nouvelle génération de pilotes du MotoGP, le plus âgé a 25 ans. Pecco [Bagnaia] a 25 ans et il est dans la nouvelle génération. [...] Ceux qui ont plus de 25 ans appartiennent déjà à l'ancienne génération selon moi."

"Fabio était très jeune [en faisant ses débuts] à 19 ans, mais il a eu un parcours très atypique jusque-là, il était très rapide à un jeune âge. Il n'y en a plus aucun de ce calibre. Il n'y a pas beaucoup de Fabio, Jorge [Lorenzo], Valentino [Rossi] ou Marc [Márquez]. Le temps passe avant d'en retrouver un comme ça. J'ai eu la chance de travailler avec un tel pilote mais on ne peut pas le créer, il y a un processus au préalable et c'est très important."

Wilco Zeelenberg

Le partenariat avec Yamaha a éloigné RNF de cette mission de faire émerger les pilotes de demain et l'équipe a même aligné ceux qui ont tour a tour été les vétérans du plateau, Valentino Rossi puis Andrea Dovizioso. Ce dernier ne sera plus de l'aventure en 2023 puisque sa carrière en MotoGP prendra fin au soir du Grand Prix de Saint-Marin. Cal Crutchlow le remplacera pour la fin de saison puis reprendra son rôle de pilote d'essais de Yamaha. RNF est donc encore dans le flou pour l'année prochaine.

"Nous ne sommes pas en mesure de communiquer pour le moment", a précisé Zeelenberg. "Il y a plusieurs raisons pour ça mais vous les découvrirez plus tard. Il n'y a pas de grand secret mais il se passe des choses en coulisses donc nous ne pouvons rien annoncer. Nous ne voulons rien dire de fou à ce stade, ça n'aiderait pas."

Darryn Binder pourrait conserver sa place mais le Sud-Africain a reconnu qu'un passage en Moto2, catégorie dans laquelle il n'a jamais roulé, n'est pas exclu. Des rumeurs lient également RNF à deux pilotes qui ne devraient pas rester dans le giron de KTM : Miguel Oliveira, passé proche d'un accord avec Gresini mais finalement encore libre, et Raúl Fernández. Déjà entré en discussion avec RNF il y a un an, quand l'équipe était nommée SRT, l'Espagnol vit une saison difficile et serait déterminé à quitter la marque autrichienne même si cette dernière s'accrocherait à son contrat.

Propos recueillis par Mark Bremer