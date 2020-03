Face à l'urgence, le huis clos serait bienvenu selon Dall'Igna

Par rapport à d'autres championnat, le MotoGP a rapidement pris des mesures bouleversant peu à peu son calendrier face à l'épidémie mondiale de coronavirus, au gré d’une succession d'annonces faites durant les dix premiers jours du mois de mars. Il en résulte pour le moment un agenda qui place au 3 mai la première course MotoGP de l'année (les deux autres catégories ont pu courir au Qatar avant d'être elles aussi mises à l'arrêt), cependant aucune certitude n'existe à ce jour quant à la viabilité de ce calendrier, la pandémie étant en ce moment-même en cours, sans perspective claire quant à la période où l'on en sortira.

"La situation s'aggrave de jour en jour. Il est stupide de faire des programmes aujourd'hui, parce que demain il faudrait forcément les changer", juge en ce sens Gigi Dall'Igna auprès de Sky Italia. Le directeur général de Ducati Corse, lui-même confiné à son domicile depuis une quinzaine de jours désormais, ne craint pas toutefois que le championnat puisse être trop fortement amputé au regard de ce que prévoit l'accord entre la fédération et le promoteur : "Je suis confiant quant au fait que les 13 courses nécessaires pour pouvoir parler de 'championnat du monde' pourront se faire."

Afin de maintenir autant d'épreuves que possible, le directeur général de Ducati Corse serait favorable à la tenue de Grands Prix à huis clos, une option encore au stade d'hypothèse mais qui a été évoquée pour Jerez si la manche andalouse était confirmée en ouverture du championnat. "Dans un cas comme celui-ci, il faut prendre ce qui est un moindre mal et, à mon avis, des courses à huis clos le seraient. Les fans de moto pourraient voir les Grands Prix depuis la maison. Ce ne sera pas pareil et cela sera étrange et contre nature. Mais nous sommes dans une situation d'urgence, alors les courses à huis clos sont les bienvenues", estime-t-il.

Une opportunité perdue au Qatar

Si les instances promettent de tout mettre en œuvre pour reprogrammer plus tard dans l'année les Grands Prix reportés, celui du Qatar est définitivement annulé pour cette saison, compte tenu des travaux prévus sur place et ne pouvant être repoussés. Une opportunité importante perdue pour ceux qui avaient émergé comme les favoris lors du test qui s'était tenu sur place deux semaines avant la date à laquelle aurait dû être disputée la course, et si les pilotes Ducati n'avaient pas joué les premiers rôles au classement, Gigi Dall'Igna imagine qu'en compétition ils auraient eu leur mot à dire.

"Après le dernier test, j'étais confiant. Dans sa simulation de course en pneus usés qu'il a faite en tandem avec Petrucci, Dovizioso avait été très bon. Vers la fin les chronos avaient un peu augmenté, mais je suis sûr qu'Andrea aurait pu faire une bonne course, comme il l'a fait ces deux dernières années. J'ai aussi vu un Danilo en progrès par rapport à Sepang. Bref, j'aurais aimé faire la course au Qatar parce que nous aurions pu obtenir un très bon résultat."

Le conditionnel passé restera désormais de mise, cette course n'étant qu'un fantasme que chacun doit oublier. Et l'autre domaine dans lequel Ducati pourrait avoir à perdre de cette situation inédite, c'est le marché des transferts, car si Yamaha et Honda ont déjà placé d'importantes pièces sur l'échiquier, le constructeur italien n'avance pas dans la projection de son line-up pour 2021-2022. Gigi Dall'Igna décrit ainsi la situation : "Absolument au point mort… au moins en ce qui nous concerne."

Avec Germán Garcia Casanova

