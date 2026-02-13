Viñales n'a plus à être "en travers" sur la KTM : "C'est un autre monde"

Le test de Sepang a été encourageant pour Maverick Viñales, certain que KTM a franchi un cap cette année. Après avoir entamé sa semaine avec la machine utilisée à Valence fin 2025, Viñales essayé l'ensemble des nouveautés apportées par le constructeur, avec différents châssis, quelques éléments aérodynamiques et un bras oscillant.

L'Espagnol a surtout trouvé une base qui lui donne confiance en piste, avec une stabilité inédite pour lui depuis son arrivée sur la KTM il y a un an. "C'est un autre monde", a résumé Viñales. "C'est une moto différente, très différente."

"Je suis content du travail que l'on a fait pendant l'été et aussi pendant l'hiver parce que c'est une moto différente, on la pilote différemment. Ce n'est plus cette KTM que l'on pilotait en étant complètement en travers et sur laquelle on ne pouvait pas être précis."

"Le pilotage de la moto a changé et je pense que maintenant, la moto est bonne. Pour moi, elle est bonne. Il faudra comprendre sur différentes pistes mais normalement, [Sepang] est très difficile pour tout le monde donc si la moto est rapide ici, normalement elle peut être rapide partout."

Viñales sent que KTM se "rapproche" d'une moto adaptée à son pilotage assez doux, ce qui lui permet d'être beaucoup plus rapidement à la limite : "Une chose que j'aime, et c'est pour ça que j'étais positif [le premier jour du test], c'est que maintenant je peux me lancer dans un time attack et être un peu plus à la limite aisément."

Maverick Viñales gagne en précision sur la KTM. Photo de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Dès que je connaîtrai mieux la moto, je serai plus rapide. Maintenant, je peux passer à l'extérieur et revenir donc quand on peut avoir ces sensations, on peut profiter du moteur KTM et on peut faire un très bon chrono. Pour mon style, c'est un peu plus facile de piloter la moto que l'an dernier. Un peu plus facile."

"En entrée de courbe, je sens beaucoup plus le pneu avant donc je peux entrer plus vite que l'an dernier", a ajouté Viñales, interrogé par le site officiel du championnat. "Ça vient assez facilement, donc c'est une sensation fantastique."

Malgré cet enthousiasme, Viñales se garde de situer KTM dans la hiérarchie : "C'est trop tôt. C'est le test de Sepang, on ne sait pas. Il faudra voir en Thaïlande, puis en Europe."

La base pour le début de saison est déjà définie

La prudence de Viñales s'explique par le besoin de progresser dans certains domaines. Chez Yamaha et Aprilia, la phase de départ lui a souvent posé des difficultés, et si c'est moins le cas sur la KTM et qu'il n'a "rien changé" dans ce domaine cette année, il cherche encore à améliorer les performances avant le premier freinage.

"Dans la deuxième partie de la saison, on a amélioré l'embrayage donc on partait encore plus vite. Pour moi, c'est plus l'approche du premier virage [qu'il faut améliorer]. Au départ, l'envol est bon, le départ est bon. Je dois comprendre comment mieux approcher le virage mais je ne m'en inquiète pas. On va travailler dessus et on va y remédier."

Maverick Viñales sent des progrès sur la KTM. Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Quelques détails restent donc à peaufiner mais Viñales a établi une bonne base, et il sait déjà quelle configuration est sa préférée en vue du GP de Thaïlande : "Je me suis clairement mieux senti sur la moto avec laquelle j'ai terminé le premier jour et débuté le deuxième jour, ce sont les sensations que j'apprécie le plus. Je serai assez content de débuter la saison avec cette moto."

"J'ai compris assez vite ce dont j'avais besoin sur la moto pour être rapide", a souligné Viñales. "On comprend aussi ce sur quoi on doit encore travailler pour peut-être couvrir les points faibles de la moto. Je pense que ce doit être un travail de toute l'année, je pense que c'est le plus important. La direction à prendre dans les réglages et les pièces est très claire, donc c'est un test positif."

Je n'ai jamais eu cette sensation que quelqu'un était inquiet, ou pas motivé.

KTM est dans une situation plus sereine qu'il y a un an, quand la santé financière du constructeur inquiétait. Mais même dans les moments les plus délicats, Maverick Viñales a vu une motivation intacte parmi les membres du constructeur, ce qui lui a permis de conserver son ambition.

"Ma confiance et mon état d'esprit sont les mêmes que quand j'ai rejoint le projet. Je n'ai jamais eu cette sensation que quelqu'un était inquiet, ou pas motivé. C'est juste que la moto ne fonctionnait pas idéalement jusqu'à qu'on trouve un bon équilibre, un bon compromis entre le grip à l'avant et à l'arrière. Après, j'ai fait de gros progrès au Qatar, mais je pense que tout le monde était assez motivé."

"Comme je l'ai dit, pour moi, l'objectif était maximum quand j'ai rejoint le projet et il est resté maximum. Ce projet est important pour moi, on continue à progresser et je suis content que les gars aient bien travaillé cet hiver. On comprend clairement qu'on a fait un pas en avant. On n'est pas les seuls à avoir fait un pas en avant, mais on l'a fait, c'est certain."