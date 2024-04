Un "problème humain" a causé l'abandon de Viñales au Portugal

L'abandon de Maverick Viñales à la toute fin du GP du Portugal, en raison d'un souci lié à la boîte de vitesses, laissait penser qu'Aprilia avait encore des problèmes de fiabilité, la principale faiblesse de la marque ces dernières années. Les analyses effectuées après la course ont cependant révélé que la cause de l'abandon était liée à une erreur humaine, ce que Viñales voit presque comme une bonne nouvelle, puisque cela ne remet pas fondamentalement en cause la fiabilité de sa machine.

"Je discute évidemment avec l'équipe, je veux évidemment savoir ce qu'il s'est passé, je suis évidemment impliqué dans tout ce que je peux améliorer pour l'équipe", a déclaré l'Espagnol à son arrivée à Austin. "Et en fait, ce qui est important, c'est que plus qu'un problème technique, c'était un problème humain. Je ne peux pas en dire plus, c'est le maximum que je peux dire."

"C'est bon signe parce que l'on doit croire que la fiabilité de notre moto est bonne. Évidemment, on a toujours à l'esprit que c'est une chose à améliorer mais on sait que l'on a un bon package et on doit rester sur cette lancée."

"C'est une plus une chose qui n'arrive jamais", a ajouté Viñales. "Cela ne devrait jamais arriver mais ce qui est important, c'est que ce n'était pas mécanique. Demandez à Romano [Albesiano, le directeur technique], c'est sûr qu'ils répondront ! On est satisfaits que ce ne soit pas un problème technique, cela ne devrait pas se reproduire."

Pour rester sur la lancée de Portimão, où Viñales a remporté le sprint et filait vers la deuxième place avant son abandon le lendemain, il faudra une Aprilia capable de jouer les premières places à Austin, et c'est justement ce qu'espère le natif de Roses.

"Je pense que l'on peut être rapides sur toutes les pistes, je crois qu'il faut penser comme ça. C'est vrai qu'après le niveau [affiché à] Portimão, c'est compliqué d'être [aussi bon] tous les week-ends, mais on va essayer. Je ne vois aucune différence entre Portimão et Austin : des [pentes] qui montent et descendent, des virages rapides, des virages serrés. [L'Aprilia] devrait fonctionner et je suis très motivé pour continuer à travailler et à attaquer."