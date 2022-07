Yamaha "ne renoncera pas" avec Franco Morbidelli

Charger le lecteur audio

Yamaha ne veut plus se reposer uniquement sur Fabio Quartararo. Il y a près d'un an, quand le constructeur a promu Franco Morbidelli dans son équipe officielle, il lui a accordé sa confiance pour plus de deux saisons, par le biais d'un contrat courant jusqu'à la fin de l'année 2023. Les premières courses difficiles du pilote pouvaient s'expliquer par un genou encore douloureux après une opération des ligaments croisés, mais Morbidelli n'a pas fait le bond en avant attendu cette année.

Pendant que Quartararo mène le championnat, son coéquipier se bat au mieux pour quelques points et n'a décroché qu'un seul top 10 en course cette année, au terme d'un GP d'Indonésie troublé par la pluie. Malgré ces résultats décevants, Lin Jarvis, grand patron de Yamaha en compétition, a assuré que la place de Morbidelli n'était pas en danger pour 2023 et Maio Meregalli a confirmé la volonté d'aider le #21 à retrouver les sommets.

"Pour le moment, Fabio est le seul qui peut vraiment exploiter les forces de la Yamaha mais nous travaillons vraiment dur pour que Franco retrouve le niveau qu'il avait en 2020", a souligné le team manager de l'équipe officielle. "On connait ses capacités et nous ne renoncerons pas tant qu'il n'aura pas atteint cet objectif."

Meregalli assure que tout miser sur un pilote n'est "pas une stratégie" pour Yamaha, déterminé à aider Morbidelli à se hisser au niveau de Quartararo. Le vice-Champion 2020 reste en grande difficulté dans l'exercice des qualifications mais son patron voit des signes de progrès : "Nous sommes convaincus par la vitesse et les performances de Franco. Nous cherchons une solution qui lui permettra d'être plus à l'aise sur la moto, plus rapide et constant parce que les résultats ne montrent probablement pas ce qu'il a fait dans les dernières courses."

"Son rythme pendant les séances est déjà en progrès. Ce qui manque actuellement, c'est le time attack. Il a du mal et c'est dur à comprendre. Il dit qu'il a trop de grip et qu'il n'arrive pas à faire patiner la moto comme il le voudrait en courbe."

Maio Meregalli

"Je suis assez convaincu qu'avec de meilleures positions, ses résultats en course seront vraiment meilleurs, surtout parce que pour nous ce n'est pas facile de gagner des positions en course. Donc au moment où nous atteindrons l'objectif de le faire partir plus à l'avant, nous commencerons à revoir Franky à son niveau."

Après avoir tenté d'adapter la Yamaha à ses besoins, Morbidelli est arrivé dans une impasse et se dit maintenant prêt à faire évoluer son style de pilotage pour le rapprocher des besoins de sa M1. Pour l'aider dans ce processus, l'Italien ne peut plus s'appuyer sur le très expérimenté Ramón Forcada, le chef mécanicien avec qui il avait une très bonne entente dans le team satellite étant désormais associé à Patrick Primmer.

Meregalli assure que l'équipe technique de son pilote est à l'origine de ses difficultés : "Je ne pense pas que c'est le problème qui fait que Franky n'est pas dans la situation que nous aimerions tous voir. Il est satisfait de l'équipe qui l'entoure. Nous croyons aussi beaucoup aux capacités de Patrick Primmer."

"Selon moi, même s'il était un pilote Yamaha en 2020, il a une moto différente maintenant, et parfois il tente de retrouver les mêmes sensations mais on essaie de lui dire que la moto 2022 a des caractéristiques différentes. On travaille pour qu'il soit à l'aise sur la moto avec le staff actuel, et nous pensons que c'est un très bon staff."